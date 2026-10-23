Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA ERZIELT STARKES 9-MONATS-ERGEBNIS MIT 4.8% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN UND BEKRÄFTIGT 2026 PROGNOSE

Sika erzielt in den ersten neun Monaten ein starkes Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4.8%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 8.71 Milliarden (+1.6% in CHF, einschliesslich -3.2% Fremdwährungseffekt)

Organisches Wachstum von 3.5%; Akquisitionseffekt von 1.3%

Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 40 Basispunkte auf 55.4%

EBITDA steigt um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden; EBITDA-Marge von 19.2%

Reingewinn von CHF 887.8 Millionen (2025: CHF 870.9 Millionen); verwässerter Gewinn je Aktie von CHF 5.52 (2025: CHF 5.42)

Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von

CHF 80 Millionen im Jahr 2026 und von CHF 150 bis 200 Millionen ab 2028

Wachstumsstrategie mit gezielten Ergänzungsakquisitionen wird fortgesetzt: Übernahme von Akkim erfolgreich abgeschlossen; Azpects Group in Grossbritannien übernommen; Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte der Resonac Corporation in Japan getroffen

Prognose für 2026 bekräftigt



Thomas Hasler, CEO: «Sika hat mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 6.1% im dritten Quartal und von 4.8% in den ersten neun Monaten ihre Wachstumsdynamik fortgesetzt. Diese Leistung ist auf kontinuierliche Marktanteilsgewinne in einem nach wie vor verhaltenen Marktumfeld zurückzuführen. Dank unserer führenden globalen Positionen in attraktiven Wachstumssegmenten, insbesondere bei grossen Infrastrukturprojekten, Rechenzentren und Energieinfrastruktur, sind wir stärker als der Markt gewachsen. Unsere Marktanteilsgewinne in allen Märkten beruhen auf Sikas Expertise, wertschöpfenden Innovationen sowie starken Partnerschaften mit Kunden, die zunehmend unseren erstklassigen Lösungen vertrauen. Gleichzeitig macht uns unsere exzellente globale Lieferkette zu einem verlässlichen Partner für eine wachsende Zahl an Kunden weltweit.»

«Ein Jahr nach seiner Lancierung liefert Sikas Fast Forward-Programm die erwarteten Ergebnisse. Unsere Produktivitätsmassnahmen wurden erfolgreich umgesetzt, und wir sind auf Kurs, 2026 Einsparungen von CHF 80 Millionen zu realisieren. Künftig konzentrieren wir uns darauf, unsere führenden Positionen zu festigen und Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, um weiterhin schneller zu wachsen als der Markt. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Digitalisierung, Produktinnovationen und digitale Kanäle, um den Kundennutzen zu steigern. Fast Forward erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum.»

STEIGERUNG DER MATERIALMARGE - EBITDA-MARGE VON 19.2%

Während der ersten neun Monate 2026 setzte Sika ihren Wachstumskurs fort und wuchs erneut stärker als die Branche. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in Lokalwährungen um 4.8% und bereinigt um den Rückgang des chinesischen Baugeschäfts um 6.2%. Der Währungseffekt auf das Umsatzwachstum der ersten neun Monate lag bei -3.2%. Im gleichen Zeitraum erzielte Sika einen Umsatz in Schweizer Franken von CHF 8.71 Milliarden

(2025: CHF 8.58 Milliarden).

Im Berichtszeitraum stieg Sikas Materialmarge auf 55.4% (2025: 55.0%), die EBITDA-Marge lag bei 19.2% (2025: 19.2%). Dank der positiven Effekte aus Fast Forward, einer disziplinierten Preisgestaltung sowie Sikas Fokus auf innovative, erstklassige Kundenlösungen konnten die gestiegenen Kosten kompensiert werden. Der absolute Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) konnte in den ersten neun Monaten um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden gesteigert werden (2025: CHF 1.64 Milliarden).

Der Reingewinn belief sich in den ersten neun Monaten auf CHF 887.8 Millionen (2025: CHF 870.9 Millionen).

MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG

In den ersten neun Monaten 2026 hat Sika in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) einen Umsatzanstieg von 8.3% in Lokalwährungen realisiert (2025: 2.1%). In Deutschland beschleunigte Sika ihr Umsatzwachstum, nachdem die Ankündigung der Bundesmittel für umfangreiche Infrastrukturprojekte das Marktumfeld aufhellte. Die aussergewöhnlichen Hitzewellen im Juli und August beeinträchtigten die Baustellentätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas und führten zu einer kurzfristigen Abschwächung. Im September erholte sich die Lage jedoch wieder. Der Nahe Osten erzielte ein starkes zweistelliges Wachstum. Massgeblich hierfür war der Fokus auf Investitionen in grosse Infrastrukturprojekte, in denen Sika von engen Kundenpartnerschaften profitiert und Lösungen für diese komplexen Bauten anbietet. In der Region EMEA führen die kontinuierliche Stärkung von Sikas Führungsposition in strategisch wichtigen Wachstumssegmenten sowie Investitionen in Produkte und Vertriebskanäle zu einer Beschleunigung der Marktanteilsgewinne.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen in den ersten neun Monaten um 4.1% (2025: 2.9%). Im dritten Quartal beschleunigte sich dieses Umsatzwachstum auf 6.7%. Sikas Geschäft gewann dank einer starken Entwicklung sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von grossen Infrastrukturprojekten an Dynamik. Bei Rechenzentren realisierte Sika erneut zweistellige Wachstumsraten und belieferte mehr Kunden mit einem höheren Anteil an Hochleistungsprodukten in einer wachsenden Zahl von Lösungen. Sika erzielte in den ersten neun Monaten ein gutes Wachstum in Kanada mit einer starken Entwicklung im Bereich Bergbaulösungen. Das Geschäft in Lateinamerika beschleunigte sich im dritten Quartal vor allem dank grosser Infrastrukturprojekte.

In der Region Asien/Pazifik entwickelte sich Sikas Umsatz in den ersten neun Monaten in Lokalwährungen mit -2.3% (2025: -3.9%) und im dritten Quartal mit -2.7% rückläufig. Die chinesische Bauindustrie verzeichnete einen zweistelligen Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau zurückzuführen ist. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete die Region Asien/Pazifik ein starkes organisches Wachstum von 7.7%, das insbesondere auf Marktanteilsgewinne zurückzuführen ist. Treiber waren vor allem Indien mit einem anhaltend starken Infrastrukturgeschäft sowie Südostasien, das von neuen Projekten im Gewerbebau profitierte.

FAST FORWARD AUF KURS

Die Implementierung von Fast Forward ist auf Kurs, die für 2026 angestrebten Einsparungen

in Höhe von CHF 80 Millionen zu erreichen. Dank der Umsetzung von gezielten Initiativen zur Produktivitätssteigerung, darunter die regionale Rationalisierung und operative Optimierung von Produktionsstandorten, beendete Sika den Berichtszeitraum mit einer monatlichen Run-Rate bei den Einsparungen von CHF 8 Millionen.

Durch Fast Forward stärkt Sika ihr Wachstum mit gezielten Investitionen in digitale Lösungen, die Innovationen, Kundennutzen sowie operative Exzellenz beschleunigen. Sika kommt bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien gut voran und rechnet ab 2028 mit Einsparungen von insgesamt CHF 150 bis 200 Millionen bei einem attraktiven ROI.

AKQUISITIONEN STÄRKEN WACHSTUMSPLATTFORMEN

Im dritten Quartal hat Sika die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Die Übernahme stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und eröffnet durch eine komplementäre Produktpalette, eine Ausweitung des Vertriebs, eine grössere geografische Reichweite sowie erweiterte Produktionskapazitäten bedeutende Wachstumschancen. Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das 2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Sika rechnet damit, den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln.

Darüber hinaus hat Sika im Oktober die Azpects Group übernommen, einen führenden britischen Hersteller von Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme eröffnet dank der komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle der beiden Unternehmen attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich Sikas Position in diesem wachstumsstarken Segment. Zudem hat Sika eine Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Closing ist für Mitte 2027 geplant.

AUSBLICK

Sika bekräftigt ihre Halbjahres-Prognose vom Juli für das Gesamtjahr: ein Umsatzwachstum von 3% bis 6% in Lokalwährungen, eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% sowie die Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken von CHF 2'160 Millionen per 28. Juli 2026.

Sika bestätigt ihre mittelfristigen strategischen Ziele für ein nachhaltiges und profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.

KENNZAHLEN ERSTE NEUN MONATE 2026

in Mio. CHF 1.1.2025 - 30.9.2025 1.1.2026 - 30.9.2026 Veränderung in % Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6 Bruttoergebnis 4'714.7 4'822.0 2.3 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 1'644.7 1'676.2 1.9 Betriebsgewinn (EBIT) 1'237.9 1'265.8 2.3 Gewinn 870.9 887.8 1.9

NETTOERLÖS DER REGIONEN

in Mio. CHF 1.1.2025 - 30.9.2025 1.1.2026 - 30.9.2026 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) in CHF in Lokal- währungen1 Währungs-

effekt Akquisitions-effekt2 Organisches

Wachstum3

EMEA 3'834.0 4'054.6 5.8 8.3 -2.5 2.7 5.6 Americas 2'996.6 3'019.6 0.8 4.1 -3.3 0.1 4.0 Asien/Pazifik 1'747.5 1'637.6 -6.3 -2.3 -4.0 0.0 -2.3 Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6 4.8 -3.2 1.3 3.5 Produkte für die Bauwirtschaft 7'321.5 7'441.8 1.6 4.9 -3.3 1.5 3.4 Produkte für die industrielle Fertigung 1'256.6 1'270.0 1.1 3.7 -2.6 0.0 3.7 1 Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen. 2 Umsatzanteil akquirierter Unternehmen. 3 Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte.





Webcast am 23. Oktober 2026 um 15.00 Uhr (MESZ)



Im Zusammenhang mit den Resultaten für die ersten neun Monate findet heute ein Webcast statt.



www.sika.com/9months-webcast



Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer (CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen.



Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors» zur Verfügung stehen.

TERMINKALENDER Medienkonferenz/Analystenpräsentation zu den Jahresergebnissen 2026

Capital Markets Day

59. ordentliche Generalversammlung

Umsatz erstes Quartal 2027

Halbjahresbericht 2027

Resultat neun Monate 2026 Freitag, 19. Februar 2027

Donnerstag, 11. März 2027

Dienstag, 23. März 2027

Dienstag, 13. April 2027

Dienstag, 27. Juli 2027

Freitag, 22. Oktober 2027

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com



Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung