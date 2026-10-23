Ethereum Prognose: Wale kaufen 63.000 ETH in 11 Tagen - wissen sie mehr als der Markt?

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Großinvestoren haben seit dem 11. Oktober 63.731 ETH gekauft, während ETF-Anleger Millionen abziehen, und genau diese Diskrepanz dominiert gerade jede Ethereum Prognose. Der ETH Kurs steht am 22. Oktober bei 2.443 Dollar, doch die On-Chain-Daten zeichnen ein völlig anderes Bild als die Schlagzeilen. Am 26. Oktober testet Ethereum das Glamsterdam-Upgrade, den größten geplanten Durchsatzanstieg seit dem Netzwerkstart. Dieser Artikel zeigt, was hinter den Wal-Käufen steckt, und warum ein Presale-Projekt den gleichen Mechanismus des frühen Einstiegs noch deutlicher abbildet.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Großinvestoren kaufen, während der Markt zweifelt

Der ETH Kurs liegt am 22. Oktober 2026 bei 2.443 Dollar, die Marktkapitalisierung beträgt 299 Milliarden Dollar. Am 19. Oktober flossen laut CoinGecko 103 Millionen Dollar netto aus den US-Spot-ETFs ab. Laut CoinEdition bleibt das bullische Ziel bei 3.000 Dollar, solange 2.445 Dollar als Unterstützung hält.

Seit dem 11. Oktober haben Großinvestoren laut CoinGabbar 1.847 BTC für 153 Millionen USDC verkauft und 63.731 ETH zu einem Durchschnittspreis von 2.400 Dollar gekauft. Bitmine hat gleichzeitig 159.728 ETH im Wert von rund 390 Millionen Dollar in seine Bestände aufgenommen. Am 21. Oktober zeigten die erfolgreichsten Trader auf Hyperliquid und dYdX eine Long-Quote von 80 Prozent, was bedeutet, dass die profitabelsten Marktteilnehmer geschlossen auf steigende Kurse setzen.

Das Muster ist kein Zufall, denn in jedem Zyklus nutzen die bestvernetzten Akteure die Panik der Kleinanleger als Einstiegsfenster. Am 26. Oktober aktiviert die Ethereum Foundation das Glamsterdam-Upgrade auf dem Hoodi-Testnetz. Bei 299 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann ETH jedoch keinen 127-fachen Anstieg mehr liefern, und selbst das Allzeithoch von 4.946 Dollar wäre keine lebensverändernde Rendite. Genau dieses Prinzip des frühen Einstiegs vor dem Katalysator zeigt sich in einem Presale, der seine erste Börsennotierung noch vor sich hat.

Pepeto: Warum Analysten vor dem Listing von einem 127-fachen Anstieg ausgehen

Wenn Wale bei Ethereum vor einem Upgrade akkumulieren, weil der breite Markt erst Wochen später reagiert, gilt die gleiche Logik für einen Token vor dem ersten Listing. Der Unterschied ist, dass ETH seine großen Gewinne bereits an frühe Halter ausgezahlt hat, während bei einem Presale der heutige Kaufpreis noch vor der Preisfindung am offenen Markt liegt.

Pepeto wird aktuell für $0,000000188 im Presale verkauft, weit unter dem geplanten Listing-Preis, und Analysten projizieren einen 127-fachen Anstieg von diesem Niveau, bei einer Presale-Summe von bereits 10,38 Millionen Dollar. Ein Binance-Listing rückt näher, und die weiteren Börsen, die PEPETO führen werden, sollen mit dem Termin bekannt gegeben werden. Listings dieser Größenordnung kommen selten vor, und wenn frische Nachfrage auf einen Token trifft, der noch auf Presale-Niveau liegt, zeigt sich die Wirkung im Chart schnell. Pepeto ist der Meme-Coin-Presale, den ein Mitgründer des originalen Pepe aufgebaut hat.

Käufer stehen damit in der Position, die Pepes erste Halter 2023 vor dem Listing hatten, als der Coin noch keinen Börsenkurs besaß. Die aktuelle Phase endet an einem festen Datum, und die nächste öffnet zu einem höheren Preis. PepetoSwap läuft bereits mit 0,00 Prozent Gebühr und wurde mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen getestet. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was Käufern unabhängige Sicherheit bestätigt.

Die Bridge ist aktiv auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, kostenlos und in unter 60 Sekunden abgeschlossen. Der Risikoscanner prüft jeden Smart Contract mit 42 Detektoren. Für jeden, der Preis, Timing und Beweise gleichzeitig sehen wollte, zeigt die offizielle Pepeto-Website alle drei Faktoren, mit mehr als 43.000 Haltern bereits dabei. Die Muster der Großen wiederholen sich, doch die meisten erkennen sie erst im Rückspiegel.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt ein Netzwerk mit Upgrade-Fahrplan und stillen Wal-Käufen, doch bei 299 Milliarden Dollar bleibt das Vielfache begrenzt.

Pepeto vereint mehr Faktoren gleichzeitig: einen projizierten 127-fachen Anstieg, das Pepe-Playbook, ein Binance-Listing in Sichtweite, laufende Tools und einen Presale, bei dem der heutige Einstiegspreis unter dem Listing-Preis liegt. Das Potential entsteht genau jetzt, weil jede Phasenschließung den Preis anhebt und der Abstand zum Börsenkurs kleiner wird. Wer das Muster der Wale versteht, erkennt, warum die aktuelle Phase die entscheidende ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Prognose für ETH im Oktober 2026?

Das bullische Ziel liegt bei 3.000 Dollar laut CoinEdition, während Wale seit dem 11. Oktober 63.731 ETH akkumuliert haben und das Glamsterdam-Upgrade am 26. Oktober getestet wird.

Ist Pepeto der beste Krypto-Presale gerade?

Analysten projizieren einen 127-fachen Anstieg, ein Mitgründer des originalen Pepe hat das Projekt aufgebaut, und der Presale läuft mit mehr als 43.000 Haltern noch vor jeder Börsennotierung, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt.