Gold als strategische Reserve: Equinox Gold steigert die Produktion um 34% und baut seine Schulden weiter ab!

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Während China seine Goldreserven als strategische Reserve ausbaut, steigert Equinox Gold seine Quartalsproduktion um 34%. Seit Jahresbeginn hat der Produzent Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar getilgt.

Anzeige/Werbung - Bezahlte Marketingmitteilung zu Equinox Gold Corp. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Auftraggeber: SRC swiss resource capital AG, die einen entgeltlichen IR-Vertrag mit dem Emittenten unterhält und JS Research vergütet · Erstellt, veröffentlicht und verbreitet von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 23. Oktober 2026, 5:32 Uhr Europe/Berlin ·

China macht Gold zur strategischen Reserve!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

China baut seine Goldreserven Monat für Monat aus: Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven im September laut dem World Gold Council zum 23. Mal in Folge erhöht, und zwar um 23 Tonnen.1 Hinzu kommen Goldimporte von mehr als 1.000 Tonnen in den ersten acht Monaten des Jahres 2026, für die das Land laut Zolldaten rund 158,8 Milliarden US-Dollar ausgab - mehr als im gesamten Vorjahr.2 Den politischen Rahmen bildet ein Aktionsplan von neun Ministerien für die Goldindustrie für den Zeitraum 2025 bis 2027, der Wachstum und Versorgungssicherheit miteinander verbinden und die Goldressourcen bis 2027 um 5% bis 10% steigern soll.3

Gleichzeitig gehen Chinas Bestände an US-Staatsanleihen zurück. Nach Angaben des US-Finanzministeriums hielt China im Juli nur noch 618 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit August 2008 - rund 53% unter dem Höchststand vom November 2013.4,5 Das bedeutet zwar nicht, dass jeder nicht reinvestierte Dollar in Gold fließt, zeigt aber, wie stark Gold als neutrale Reservekomponente an Bedeutung gewinnt.

Auch die Großbanken bleiben mittelfristig zuversichtlich: Morgan Stanley erwartet, dass Gold bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2027 wieder auf über 5.000 US-Dollar pro Unze steigen wird.6 Goldman Sachs rechnet Ende 2027 mit 5.400 US-Dollar, hat jedoch im September sein Kursziel für Ende 2026 auf 4.650 US-Dollar gesenkt.7 Solche Prognosen sind natürlich mit Unsicherheiten behaftet.

Chinas Bestände an US-Staatsanleihen | Eigene Darstellung | Daten: US-Finanzministerium, TIC

Für Anleger rücken damit Produzenten in den Fokus, die ihre Produktion ausweiten und gleichzeitig ihre Bilanzen stärken. Genau hier kommt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) als nordamerikanischer Senior-Goldproduzent mit Schwerpunkt auf Kanada ins Spiel.8

Equinox Gold: Die Produktion im 3. Quartal bestätigt den Kurs!

Mit dem Abschluss der Fusion mit Orla Mining am 31. Juli 2026 hat Equinox Gold (WKN: A2PQPG) seine Transformation zum neuen Senior-Goldproduzenten Nordamerikas vollzogen.9 Auf Pro-forma-Basis werden voraussichtlich mehr als 60% der Produktion im Jahr 2026 aus den drei kanadischen Minen Greenstone, Musselwhite und Valentine stammen, ergänzt durch Betriebe in Nicaragua, Mexiko und den USA.9,10,11

Im dritten Quartal produzierte Equinox Gold zwischen Juli und September 237.019 Unzen Gold, 34% mehr als im Vorquartal; 248.484 Unzen wurden verkauft.11,12 Musselwhite und Camino Rojo sind in diesen Zahlen ab August berücksichtigt. Die konsolidierte Goldproduktion seit Jahresbeginn beläuft sich auf insgesamt 611.483 Unzen, einschließlich der brasilianischen Betriebe, die im Januar verkauft wurden.11

Quelle: Equinox Gold Corp.

Equinox Gold ist weiterhin auf Kurs, seine aktualisierte Goldproduktionsprognose für 2026 von 870.000 bis 920.000 Unzen zu erreichen - bzw. etwa 1,1 Millionen Unzen, wenn man den vollen Produktionsbeitrag von Orla über 12 Monate mit einbezieht. Equinox Gold beabsichtigt, seine vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal am 9. November zu veröffentlichen.11

Gleichzeitig hat Equinox Gold Schulden in Höhe von 190 Millionen US-Dollar getilgt, sodass zum Quartalsende 365 Millionen US-Dollar aus der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommen und ausstehend waren. Seit Jahresbeginn hat Equinox Gold Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar getilgt.11

Am 21. September gab Equinox Gold die vorzeitige Rückzahlung seiner im Oktober 2028 fälligen Wandelanleihen im Wert von 172,5 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 4,75% am 20. Oktober bekannt. Die Inhaber können die Anleihen bis zum 19. Oktober in Aktien umwandeln. Im Falle einer vollständigen Umwandlung würde die Verbindlichkeit durch die Ausgabe von bis zu etwa 28,5 Millionen neuen Aktien, was etwa 2,4% des Grundkapitals entspricht, getilgt werden.13

Wachstumsfinanzierung und Aktionäre im Fokus!

Equinox Gold schloss das dritte Quartal mit 527 Millionen US-Dollar an Barmitteln und einer Netto-Cash-Position von 163 Millionen US-Dollar ab. Die insgesamt verfügbare Liquidität beträgt 1,2 Milliarden US-Dollar - Spielraum für organische Wachstumsprojekte.11

Auch die Aktionäre profitieren: Im dritten Quartal hat Equinox Gold (WKN: A2PQPG) im Rahmen seines regulären Aktienrückkaufprogramms 759.000 eigene Aktien für rund 9,0 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Bis zum 9. Oktober hatte Equinox Gold seit Jahresbeginn insgesamt 1.697.600 Aktien für rund 20,7 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Das Unternehmen geht davon aus, den Aktienrückkauf bis zum Jahresende fortzusetzen.11 Im August wurde die vierteljährliche Dividende um 50% auf 0,0225 US-Dollar pro Aktie erhöht.12

Erfolgreiche Explorationen stärken das langfristige Wachstumspotenzial!

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) treibt seine Exploration weiter voran und verweist dabei auf bedeutende Bohrergebnisse sowie Chancen für Wachstum und die Verlängerung der Lebensdauer der Minen. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen Bohrungen über rund 477.000 Meter mit einem Budget von etwa 155 Millionen US-Dollar. Ende September waren 45 Bohrgeräte bei neun Projekten in Kanada, den USA, Mexiko und Nicaragua im Einsatz, wobei der Schwerpunkt auf den drei kanadischen Minen lag.10

Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse aus Musselwhite in Ontario, Kanada: Die Bohrungen bestätigen die Fortsetzung der Mineralisierung entlang des Minentrends bis etwa zwei Kilometer über den derzeitigen Betriebsbereich hinaus. Zu den stärksten Abschnitten zählen10,00 g/t Gold auf 22,9 m und 7,31 g/t Gold auf 20,5 m. Im Jahr 2026 wurden insgesamt 15.230 Meter gebohrt.10

Quelle: Equinox Gold Corp.

Die Ergebnisse bis einschließlich Juli werden in die Aktualisierung der Mineralressourcen und -reserven für Musselwhite einfließen, die für das erste Quartal 2027 erwartet wird. Ziel ist es, die Ressourcen zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.10

Auch bei Valentine in Neufundland und Labrador, Kanada, schreiten die Explorationsarbeiten voran. Die Ergebnisse aus den Zonen Banshee, Marathon, Leprechaun und Frank dehnen die Mineralisierung entlang des Minentrends weiter aus und bieten Potenzial für ein Wachstum der Mineralressourcen, darunter 3,57 g/t Gold auf 44,0 m bei Banshee und 2,55 g/t Gold auf 164,0 m bei Marathon.10

Besondere Aufmerksamkeit verdient die neue Entdeckung Minotaur, etwa acht Kilometer nordwestlich der Valentine-Aufbereitungsanlage. Bohrungen im Jahr 2026 haben die bekannte mineralisierte Fläche erheblich erweitert, wobei die Streichlänge der ursprünglichen Entdeckungszone auf über 1 km ausgedehnt und eine zusätzliche Mineralisierung jenseits der zuvor gemeldeten Grenzen bestätigt wurde. Ein Abschnitt mit 1,57 g/t Gold über 33,2 m unterstreicht das Potenzial; die Zone befindet sich jedoch noch in einem frühen Explorationsstadium.10

Quelle: Equinox Gold Corp.

Bislang wurden weniger als 20% des 327 Quadratkilometer großen Landpakets von Valentine erkundet. Darüber hinaus soll die am 5. August genehmigte Erweiterung der Phase 2 die Verarbeitungskapazität bis Ende 2028 auf etwa 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppeln.10,12

In Greenstone in Ontario, Kanada, begann am 14. August das erste große Explorationsprogramm seit 2020. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der unterirdischen Erweiterung sowie auf der Steigerung der Mineralressourcen und Mineralreserven in unmittelbarer Nähe des bestehenden Tagebaus. Das umfangreiche Grundstücksportfolio von hat Equinox Gold (WKN: A2PQPG) im Beardmore-Geraldton-Gürtel bietet ein starkes Explorationspotenzial. Derzeit läuft ein regionales Programm zur Datenzusammenstellung und Zielauswahl, um neue Möglichkeiten auf dem gesamten Grundstück zu identifizieren.10

Fazit:

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) hat mit einem Produktionsanstieg von 34% im dritten Quartal, Schuldentilgungen in Höhe von rund 1,2 Mrd. US-Dollar seit Jahresbeginn und einer verfügbaren Liquidität von 1,2 Mrd. US-Dollar eine solide Grundlage geschaffen. Nach Angaben des Unternehmens wird das organische Wachstum aus eigenen Mitteln sowie durch fortgesetzte Explorationsmaßnahmen an seinen Standorten finanziert.11,14 Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Rückzahlung oder Umwandlung von Wandelanleihen am 20. Oktober sowie die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal am 9. November 2026. Eine Aktualisierung der Mineralressourcen und -reserven für Musselwhite soll im ersten Quartal 2027 folgen.13,11,10

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council: Aktuelles zum chinesischen Goldmarkt: Das 3. Quartal endet mit starken offiziellen Goldkäufen, Oktober 2026. Ergänzend: Business Today, 10. Oktober 2026.

2. The Nation (Thailand): Chinas Goldimporte erreichen im Zeitraum Januar-August 2026 158,8 Mrd. US-Dollar, 12. Oktober 2026. Grundlage: Chinesische Zolldaten.

3. People's Daily Online/Xinhua: China will die hochwertige Entwicklung der Goldindustrie fördern, 24. Juni 2025.

4. US-Finanzministerium: Treasury International Capital - Wichtigste ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen, 16. September 2026. Datenstand: Juli 2026.

5. Axios: Chinas Bestände an US-Staatsanleihen sinken auf den tiefsten Stand seit 2008, 18. September 2026. Vergleichswerte: August 2008 und November 2013.

6. Kitco News: Der Goldpreis wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 die 5.000-Dollar-Marke pro Unze durchbrechen, und der Anstieg des Silberpreises auf 120 Dollar wurde nicht nur durch Hype getrieben, 30. September 2026. Interview mit Amy Gower, Morgan Stanley.

7. TheStreet: Das Goldkursziel von Goldman Sachs nimmt nach der Zinserhöhung der Fed eine Wendung, 19. September 2026. Goldman-Studie vom 18. September 2026.

8. justETF: Equinox Gold - WKN A2PQPG, ISIN CA29446Y5020, abgerufen am 16. Oktober 2026.

9. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold und Orla Mining schließen Unternehmenszusammenschluss ab und schaffen damit Nordamerikas neuen Senior-Goldproduzenten, 31. Juli 2026.

10. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold meldet anhaltende Explorationserfolge entlang des Musselwhite-Minen-Trends und treibt die Erschließung der neuen Minotaur-Entdeckung bei Valentine voran, 29. September 2026.

11. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal nach dem transformativen Zusammenschluss mit Orla bekannt, 13. Oktober 2026.

12. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold liefert starke Ergebnisse für das zweite Quartal, erhöht die Produktionsprognose für 2026 nach erfolgreichem Abschluss der Fusion mit Orla Mining, vierteljährliche Dividende um 50% erhöht, 5. August 2026.

13. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold kündigt die Rückzahlung seiner ausstehenden 4,75%-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Oktober 2028 an, 21. September 2026.

14. Equinox Gold Corp./Resource World: Equinox Gold und Orla Mining schließen sich zusammen und schaffen Nordamerikas neuen Senior-Goldproduzenten: Auf Wachstum und Beständigkeit ausgelegt, 13. Mai 2026. Wiedergabe der Pressemitteilung des Unternehmens.

Quellenangaben zu Diagrammen und Bildern

Intro-Bild: Musselwhite, Ontario, Kanada, Quelle Equinox Gold; Abbildung 1: Chinas Bestände an US-Staatsanleihen (August 2008, November 2013, Juli 2026). Eigene Grafik der JS Research GmbH, programmgesteuert mit einem Diagrammtool anhand der im Text dokumentierten Werte erstellt; bei der Erstellung kamen KI-gestützte Systeme zum Einsatz; es handelt sich nicht um ein KI-generiertes Bild. Daten: US-Finanzministerium, TIC, Stand: Juli 2026.

Abbildung 2: Logo der Equinox Gold Corp. Rechteinhaber: Equinox Gold Corp.

Abbildung 3: Tabelle "Betriebsergebnisse des dritten Quartals 2026". Quelle und Rechteinhaber: Equinox Gold Corp., Unternehmenspressemitteilung vom 13. Oktober 2026.

Abbildung 4: Längsschnitt der Musselwhite-Mine mit Bohrergebnissen. Quelle und Rechteinhaber: Equinox Gold Corp., Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. September 2026.

Abbildung 5: Karte der Valentine-Mine mit Bohrergebnissen einschließlich Minotaur. Quelle und Rechteinhaber: Equinox Gold Corp., Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. September 2026.

Methodik und Umfang der Überprüfung

Redaktioneller Stichtag: 16. Oktober 2026. Alle Zahlen, Daten und Sachverhalte des Grundartikels zum Marktumfeld und zu Equinox Gold Corp. wurden anhand von Unternehmenspressemitteilungen, Veröffentlichungen des US-Finanzministeriums und des World Gold Council sowie Berichten von Nachrichtenagenturen und Fachmedien überprüft; für Analystenprognosen und chinesische Zolldaten wurden Fachmedien herangezogen. Es wurden keine eigenen Schätzungen zu Mineralressourcen oder -reserven, metallurgischen Tests oder Aktienkursmodellen erstellt. Die technischen Informationen wurden nicht unabhängig von einer von JS Research beauftragten qualifizierten Person überprüft. Eine fortlaufende Aktualisierung nach der Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Korrektur- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt.

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