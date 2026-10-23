MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die CSU startet am Freitag ihren zweitägigen Parteitag. Zum Auftakt des Delegiertentreffens in der Messe München wird am späten Nachmittag CSU-Chef Markus Söder eine lange Grundsatzrede halten.

Auf dem Parteitag dürfte es vor allem um den wachsenden Druck gehen, der von den politischen Rändern im Land ausgeht. Angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt und Berlin will sich die CSU erneut demonstrativ von AfD und Linkspartei distanzieren. Dazu werden die Delegierten auch über einen Leitantrag mit dem Titel "Demokratie schützen. Freiheit verteidigen. Zukunft gestalten" beraten, den der Parteitag beschließen soll. Zum Abschluss des Parteitags am Samstag wird eine Rede von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz erwartet.

Vorstandswahlen wird es turnusgemäß in diesem Jahr keine geben. Im Dezember vergangenen Jahres war Söder mit 83,6 Prozent zum fünften Mal zum Vorsitzenden der CDU-Schwesterpartei gewählt worden - das war aber sein bisher schlechtestes Ergebnis./jdg/DP/mis