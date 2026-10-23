Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Methan ist eines der klimaschädlichsten Gase überhaupt, sagen Wissenschaftler übereinstimmend. Vor allem die Rinderzucht und Abfalldeponien gelten als die größten Emittenten. Doch auch die Ölindustrie spielt hier eine Rolle, und zwar insbesondere in den USA. Dort gibt es Millionen verlassene Öl- und Gasquellen, aus denen das Gas unkontrolliert ausströmt. Zefiro Methane hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Die Auftragspipeline ist prall gefüllt und die Aussichten entsprechend rosig.
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