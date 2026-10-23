Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Die Elektrifizierung braucht bessere Batterien und leistungsfähigere Chips. Sie braucht aber auch Unternehmen, die diese Technik zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren. Genau an dieser Schwelle steht HPQ Silicon. HPQ will mehr Energie in Zellen unterbringen. Die operativen Erfolge nehmen zu. Die Kommerzialisierung ist der nächste Meilenstein. Jüngst kündigten die Kanadier eine Initiative für eine eigenständig finanzierte US-Batteriegesellschaft an. BYD bringt elektrische Antriebe in den Massenmarkt, leidet aber unter einem starken Wettbewerb. Infineon liefert wichtige Leistungselektronik. Werden die anstehenden Zahlen die Aktie beflügeln? Wo liegen nun die überzeugendsten Chancen für Anleger?
Enthaltene Werte: CA40444L1031,CNE100000296,DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen ...
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