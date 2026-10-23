Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Knappe Güter wecken Begehrlichkeiten. In Berlin sieht das Sondierungspapier von SPD, Grünen und Linken vor, Wohnungsbestände ab 10.000 Einheiten zu vergesellschaften, bei einer Entschädigung von höchstens 16 Mrd. EUR. Beim Gold zählt dagegen, wann aus Vorkommen im Boden tatsächlich Metall im Barren wird. Und am 19. Oktober wurde bekannt, dass Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone ein gemeinsames Gebot für Satellitenfrequenzen prüfen. Knappheit kann Besitzern in die Karten spielen, trotzdem sollten Anleger ihre Investmententscheidungen immer vorher prüfen. Wir sehen uns daher Vonovia, Desert Gold und die Deutsche Telekom genauer an.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,DE000A1ML7J1,DE0005557508Den vollständigen Artikel lesen ...
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