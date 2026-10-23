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Heute erhalten die letzten Anteilseigner des Bitwise Dogecoin ETF ihre Barauszahlung, und damit ist der erste Spot-DOGE-ETF der USA nach elf Monaten Geschichte. Der Fonds hielt zuletzt 688.000 Dollar in Vermögenswerten, ein Betrag, der nicht einmal die laufenden Kosten deckt. DOGE steckt bei 0,08 Dollar fest, über 86 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,73 Dollar. Die größten Renditen im Kryptomarkt entstehen vor jeder Börsennotierung und vor jedem ETF. Dieser Artikel zeigt, warum die Dogecoin Prognose enttäuscht und wo das frühe Zeitfenster heute noch offen steht.

Dogecoin Prognose 2026: Warum der erste ETF gescheitert ist

Bitwise kündigte am 10. September 2026 die Liquidation seines DOGE-ETF mit dem Ticker BWOW an. Der Fonds war am 26. November 2025 an der NYSE Arca gestartet, doch bei der Schließung hielt er lediglich 8,2 Millionen DOGE im Wert von 688.000 Dollar, wie Decrypt berichtete. Der letzte Handelstag war der 14. Oktober, die Barauszahlung erfolgt heute am 22. Oktober.

DOGE handelt nahe 0,08 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut DappRadar von 0,08 bis 0,29 Dollar. Das Allzeithoch lag bei 0,73 Dollar im Mai 2021. Japans Remixpoint verkaufte seine DOGE-Bestände mit Verlust, und zehn Prozent aller DOGE-Millionärs-Wallets sind seit Januar verschwunden. DappRadar prognostiziert für Oktober 2026 einen Durchschnitt von 0,08 Dollar.

Große Institutionen bauen Finanzprodukte, kassieren Gebühren und steigen aus, wenn die Nachfrage versiegt. Der ETF zeigt das Muster: begrenzte Aufwärtschance, hohe Kosten, Kleinanleger als letzte Halter. Die Renditen, die Dogecoins erste Käufer reich machten, entstanden bevor eine Institution aufmerksam wurde, und genau diese frühe Phase bietet ein anderes Projekt heute noch.

Pepeto (PEPETO): Der Presale, den die großen Spieler noch nicht kontrollieren

Was beim ersten Dogecoin-ETF gescheitert ist, zeigt genau, wo die echte Chance heute liegt: nicht in Produkten, die Institutionen für sich gebaut haben, sondern in Projekten, die noch vor dem Börsenlistung stehen und deren Preis noch nicht durch den offenen Markt bestimmt wird.

Pepeto (PEPETO) ist der Meme-Coin-Presale, der von einem Mitgründer des originalen Pepe aufgebaut wurde, und die Community spricht darüber, weil das Setup, das Pepes erste Käufer reich gemacht hat, erneut verfügbar ist. Käufer steigen ein, bevor die aktuelle Stufe endet, denn jede Stufe schließt an einem festgelegten Datum und der Preis steigt in der nächsten, sodass das Zeitfenster täglich schrumpft.

Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website, wo frühe Käufer PEPETO zu einem Preis von nur 0,000000188 Dollar erwerben können. Der gesamte Code wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Käufer sich auf eine auditierte und sichere Grundlage verlassen können.

Als Pepe 2023 startete, verwandelten seine Käufer der ersten Woche kleine Beträge in sechsstellige Gewinne, als die Marktkapitalisierung innerhalb weniger Wochen auf 1,6 Milliarden Dollar schoss, und Pepeto bietet einem heutigen Käufer genau diesen frühen Platz, mit einem Listing-Preis, der bereits über der aktuellen Stufe liegt. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und mehr als 43.000 Halter haben ihre Position vor dem Listing gesichert. Was Pepe nie hatte, betreibt Pepeto bereits: PepetoSwap ist live, mit einer Gebühr von 0,00 Prozent und einem getesteten täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar.

Großanleger setzen auf Projekte an Börsen, weil sie dort die Preisbildung kontrollieren können, doch ein Presale mit festen Stufen entzieht sich diesem Zugriff. Ein laufender Presale, ein funktionierendes Produkt und das Pepe-Playbook ergeben zusammen die Konstellation, die bei Pepe 2023 zu den größten Renditen im gesamten Kryptomarkt geführt hat.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt einen Markt, in dem die großen Gewinne bereits gemacht wurden. Dogecoin liegt über 86 Prozent unter seinem Höchststand, und bei 12 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung fehlt der Raum für eine Vervielfachung. Pepeto steht dort, wo Dogecoin und Pepe vor Jahren standen: vor dem Listing, günstig, und aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe. Die Käufer von 2023 erzielten lebensverändernde Renditen, und genau dieser frühe Platz ist heute im Presale von Pepeto noch verfügbar. Wer jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Preis dieser Stufe, bevor die nächste ihn anhebt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um den DOGE-Kurs Ende 2026?

DOGE steht bei rund 0,08 Dollar, der erste US-Spot-ETF wurde nach elf Monaten geschlossen, und DappRadar erwartet im vierten Quartal keine Erholung. Vom Allzeithoch bei 0,73 Dollar trennt ihn ein Verlust von mehr als 86 Prozent.

Warum steigen Käufer jetzt in den Pepeto-Presale ein?

Ein Mitgründer des originalen Pepe hat das Projekt aufgebaut, der Presale läuft noch vor dem Listing auf der offiziellen Pepeto-Website, und die nächste Preisstufe liegt bereits höher.