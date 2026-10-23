Der Sportartikelhersteller Puma treibt nach einem Eigentümerwechsel und dem Einstieg von Anta Sports seine strategische Neuausrichtung voran. Der chinesische Elektroautokonzern BYD schlägt sich mit regulatorischen Hürden und sinkenden Exportmargen herum. Im Segment der fortgeschrittenen Arzneimittelverabreichung rückt BioNxt Solutions mit klinischen Fortschritten und einem interessanten Chartmuster in den Blickpunkt von Investoren. Dieser Artikel beleuchtet analytisch die Chancen und Risiken dieser 3 Werte. Ein genauer Blick auf die fundamentale und charttechnische Verfassung zeigt, wo sich für Investoren in den kommenden Tagen und Wochen die entscheidenden Einstiegs- und Wendepunkte bei diesen 3 Aktien befinden könnten. Lesen Sie daher gerne weiter!Den vollständigen Artikel lesen ...
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