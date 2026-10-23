Solana Prognose: SOL fällt trotz Rekord-Upgrade - wer jetzt wirklich profitiert

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Solana hat gerade das größte Upgrade seiner Geschichte abgeschlossen, doch der Kurs hält sich kaum über 107 Dollar. ETF-Investoren haben an acht aufeinanderfolgenden Tagen Gelder abgezogen, während Entwickler den technischen Fortschritt feiern. Diese Kluft zwischen Technologie und Preis gehört zu den größten Widersprüchen im Kryptomarkt. Die Frage, die jeden SOL-Halter beschäftigt: War das Upgrade bereits eingepreist, bevor es live ging? Die Solana Prognose zeigt je nach Modell eine Spanne von 84 bis 131 Dollar für 2026. Was die großen Akteure hinter den Kulissen tun, erzählt eine andere Geschichte als die Schlagzeilen vermuten lassen, und wer dort hinschaut, findet vielleicht die eigentliche Chance dieses Zyklus.

Solana Prognose 2026: Was Alpenglow wirklich verändert

Solana hat am 21. Oktober das Alpenglow-Upgrade aktiviert, den größten Konsens-Umbau der Netzwerk-Geschichte. Das Upgrade ersetzt TowerBFT durch Votor und zielt auf eine Transaktionsfinalität von etwa 150 Millisekunden ab, statt der bisherigen 12,8 Sekunden. Entwickler beschrieben den Schritt laut Bitcoin.com als eine Verbesserung um rund 99 Prozent. Trotz dieses Meilensteins hat SOL im Oktober über 13 Prozent verloren.

SOL-fokussierte ETFs verzeichneten laut FXStreet ihren achten Abflusstag in Folge, mit 24,81 Millionen Dollar allein in der vergangenen Woche. CoinCodex prognostiziert SOL zwischen 84 und 131 Dollar für 2026, Standard Chartered hält an einem Zielkurs von 250 Dollar fest, doch dafür müsste der Kurs erst den 50-Tage-Durchschnitt bei 107 Dollar überwinden.

Die SEC stufte SOL im März 2026 als digitalen Rohstoff ein, doch das Muster wiederholt sich: Große Akteure reduzieren Positionen vor wichtigen Ereignissen und kaufen zurück, wenn kleinere Anleger in Panik verkaufen. Solanas Marktkapitalisierung liegt bei 63 Milliarden Dollar, was den Spielraum für eine Verzehnfachung erheblich begrenzt. Die größten Gewinne in der SOL-Geschichte gingen an jene, die unter einem Dollar kauften, lange bevor eine Schlagzeile existierte.

Pepeto: Der Presale, den institutionelle Anleger noch nicht auf dem Radar haben

Nach acht Abflusstagen bei SOL-ETFs und über 13 Prozent Verlust im Oktober sammeln sich in einem Presale bereits über 43.000 Käufer, die nicht auf institutionelle Bestätigung warten. Solana startete 2020 bei 22 Cent und machte frühe Halter reich, doch niemand sprach damals darüber. Pepeto befindet sich am aufregendsten Punkt seines Presales, und die Zahlen deuten auf ein ähnliches Muster hin.

Die aktuelle Phase endet an einem festgelegten Datum, und der Preis steigt in dem Moment, in dem sie abgeschlossen ist, sodass die Aufmerksamkeit sich vom Beobachten zum Handeln verlagert hat. PEPETO wird aktuell für $0,000000188 auf der offiziellen Pepeto-Website angeboten, der Presale hat bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und wie BNB, das 2017 bei 15 Cent startete und seine frühen Käufer mit einem Anstieg auf über 700 Dollar belohnte, steht hier ein Token hinter einer funktionierenden Börse.

Über 43.000 Halter sind beigetreten, bevor eine einzige Börsennotierung stattgefunden hat, eine Gemeinschaft, die handelt statt abzuwarten. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage setzen.

PepetoSwap ist live mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass ein Trade über 1.000 Dollar, der auf Uniswap 3 Dollar kosten würde, hier gebührenfrei abläuft, und die Plattform wurde mit 50 Millionen Dollar täglichem Volumen getestet.

Pepeto bringt eine schnell wachsende Community, eine Börse, die bereits funktioniert, und eine Binance-Notierung, die näher rückt. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin aufgebaut, der ab April 2023 innerhalb von 20 Monaten über 10 Milliarden Dollar Marktwert erreichte und frühe Halter zu Millionären machte. PEPETO steht dort, wo Pepe vor diesem Anstieg stand.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt an Geschwindigkeit und institutionelle Akzeptanz gebunden, doch bei 63 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind die größten Gewinne vergeben. Pepeto hat das Einzige, was die großen Projekte verloren haben: Es ist früh. Börse und Bridge sind live, der Preis steigt mit jeder Phase, und die Binance-Notierung rückt näher. SOL unter einem Dollar brachte frühen Käufern über 26.000 Prozent, doch diese Chance ist längst vergeben. Pepeto unter einem Cent bietet genau diese Ausgangslage, und das Fenster ist jetzt offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht es um SOL nach dem Alpenglow-Upgrade?

Nach Alpenglow liegt SOL laut Analysten zwischen 84 und 131 Dollar für 2026. Die ETF-Abflüsse halten seit acht Tagen an, der Kurs hat im Oktober über 13 Prozent verloren, und 107 Dollar bleibt der entscheidende Widerstand.

Was ist Pepeto und warum wird der Presale beobachtet?

Pepeto ist ein Krypto-Presale unter einem Cent mit einer live gebührenfreien Börse, aufgebaut vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, mehr als 43.000 Halter, und ein von SolidProof auditierter Code. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.