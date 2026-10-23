Ethereum Prognose Oktober 2026: ETH fällt auf $2.400, doch Großanleger kaufen im Schatten

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$2.471 am Morgen, $2.400 am Mittag: Ethereum verlor am Donnerstag über $70 in wenigen Stunden, weil ein Ölpreis über $111 pro Barrel die Risikobereitschaft auslöschte. Seit Monatsbeginn hat ETH 9% eingebüßt und ist von $2.695 auf das aktuelle Niveau gefallen. Die Spot-ETH-ETFs verzeichneten im Oktober Nettoabflüsse von über einer Milliarde Dollar. Analyst Ali Martinez warnte, dass Großanleger die Kursbewegungen bei Ethereum gezielt steuern. Die Frage hinter dieser Ethereum Prognose: Werden kleine Investoren systematisch von Bewegungen ausgeschlossen, die nur den größten Wallets nützen? Die Daten zeigen ein Muster, das die meisten Anleger nicht sehen.

Ethereum Prognose Oktober 2026: ETF-Abflüsse, Ölpreis-Schock und Manipulationswarnung

Ethereum eröffnete am 22. Oktober bei $2.471 und fiel am selben Morgen auf $2.400, ein Minus von 2,55% laut Yahoo Finance. Brent-Rohöl über $111 schürt Inflationsängste und drückt Anleger aus Kryptowährungen. ETH startete den Oktober bei $2.695 und hat seitdem $245 verloren, ein Rückgang von 9% in drei Wochen. Die Spot-ETFs verloren am 19. Oktober allein $103,3 Millionen an einem einzigen Tag, und am folgenden Tag flossen weitere $26,1 Millionen ab, was die Negativserie auf fünf aufeinanderfolgende Tage verlängerte.

Erst am 21. Oktober stoppte der Abfluss mit einem Nettozufluss von $14,98 Millionen laut TokenPost. Grayscale Mini Trust ETH führte mit $28,07 Millionen, während BlackRock ETHA gleichzeitig $29,3 Millionen verlor. Im gesamten Oktober bleiben die ETF-Ströme mit $1,07 Milliarden im Minus.

Besonders beunruhigend ist die Manipulationswarnung von Analyst Ali Martinez. Top-Trader auf Hyperliquid und dYdX wechselten innerhalb eines Tages von 94% Short auf 80% Long, $962 Millionen in Longs gegen $247 Millionen in Shorts. Der Drift Exploiter schleuste am 20. Oktober $63 Millionen ETH durch Tornado Cash. Großanleger positionieren sich im Schatten, während Kleinanleger bei rotem Chart verkaufen, genau dann, wenn die größten Wallets kaufen. Für kleine Anleger liegt die eigentliche Chance dort, wo die Wale noch nicht angekommen sind.

Pepeto: Der Scanner, der sichtbar macht, was Großanleger verbergen

Wenn $63 Millionen unbemerkt durch einen Mixer verschwinden und Trader über Nacht von Short auf Long drehen, stellt sich eine Frage: Kann man dem nächsten Smart Contract vertrauen, den man berührt?

Pepeto wurde genau für dieses Problem entwickelt, und sein Scanner ist bereits aktiv, während der Presale noch läuft. Jeder Scan durchläuft 42 statische Detektoren, liest den aktuellen On-Chain-Status und simuliert einen Kauf sowie einen Verkauf auf einer gespiegelten Blockchain. Das Ergebnis ist ein Score zwischen 0 und 100, der sofort zeigt, ob ein Vertrag sicher ist, und bei kritischen Befunden blockiert das System den Trade automatisch.

Käufer müssen nicht bis zum Listing warten, um die Werkzeuge in Aktion zu sehen, denn die Börse von Pepeto ist ebenfalls bereits live und wurde bei einem täglichen Handelsvolumen von $50 Millionen getestet. Die Bridge verbindet fünf Blockchains in unter 60 Sekunden miteinander.

Genau hier liegt der Unterschied: ETH hat seine frühen Käufer von unter $1 auf $4.953 gebracht und trägt heute eine Marktkapitalisierung von $300 Milliarden, bei der ein vergleichbarer Anstieg nicht mehr möglich ist. Pepetos Lauf steht noch bevor, und der Presale hat über $10,38 Millionen eingenommen.

Jede Presale-Phase hat ein festgelegtes Ende, und wenn sie schließt, steigt der Preis auf die nächste Stufe. Sobald der Token gelistet wird, ist der Presale-Preis endgültig vergangen, und wer später kommt, zahlt mehr. Pepe lieferte seinen frühen Käufern 2023 erhebliche Renditen, und Shiba Inu erzielte dasselbe 2021. Analysten projizieren bei Pepeto ein Renditepotenzial von 100x, und das Projekt befindet sich heute noch am Anfang.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, in dem Großanleger Milliarden bewegen, während kleine Anleger die Bewegungen zu spät sehen. Pepeto steht dort, wo Pepe seinen frühen Käufern das höchste Renditepotenzial bot, mit Analysten, die 100x projizieren, und Werkzeugen, die bereits live sind. Der gesamte Code wurde vor dem Presale von SolidProof geprüft und verifiziert, und der Mitgründer war am originalen Pepe Coin beteiligt. Jede geschlossene Phase hebt den Preis, und der Presale-Preis existiert nur so lange, wie die aktuelle Phase offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht es um Ethereum im Oktober 2026?

ETH fiel im Oktober von $2.695 auf $2.400, ein Minus von 9%, bei Spot-ETF-Nettoabflüssen über einer Milliarde Dollar. Ein Durchbruch über $2.500 würde den Weg Richtung $2.800 öffnen.

Warum sehen Analysten in Pepeto ein Renditepotenzial von 100x?

Pepeto ist der Presale, bei dem Analysten ein Renditepotenzial von 100x projizieren, weil der Preis noch auf Presale-Niveau liegt und bei jedem Phasenschluss steigt. Die Börse, die Bridge und der Scanner sind bereits live. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.