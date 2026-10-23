Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms legte am Mittwoch (21. Oktober, nach Handelsschluss in den USA) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Ob der Bedeutung des Konzerns wurden die Zahlen mit großer Spannung erwartet. In der Vergangenheit wusste Meta nicht immer zu überzeugen. Und auch die erste Reaktion auf die Q3-Daten lässt vermuten, dass der Markt einmal mehr nicht ganz zufrieden war.Meta Platforms - Aktie nach Zahlen unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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