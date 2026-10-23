LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta von 780 auf 880 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI-Agent Muse sei großartig gestartet und sei ein "Gamechanger" für Meta, schrieb Ross Sandler am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Meta sei einer der wenigen Riesen, der von KI profitiere, diese aber nicht direkt monetarisieren müsse./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
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