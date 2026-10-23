DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE nach neun Monaten im GJ 2025/2026 weiter auf profitablem Wachstumskurs

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE nach neun Monaten im GJ 2025/2026 weiter auf profitablem Wachstumskurs

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Idstein (pta000/23.10.2026/08:00 UTC+2)

• SaaS/Service-Umsätze +20,1 Prozent auf 78,4 Mio. Euro; Gesamtumsatz +12,1 Prozent auf 96,2 Mio. Euro • Gesamtumsatz und SaaS/Service-Umsätze in Q3 einmal mehr auf Rekordniveau • Profitabilität weiter erheblich verbessert • Auftragsbestand um 24,7 Prozent auf 121,5 Mio. Euro gesteigert • Neue Kunden für KI-native Serviceware Plattform und gute Erfolge bei Internationalisierung • Voll auf Kurs, Jahresziele zu erreichen

Idstein, 23. Oktober 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ihren profitablen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 fortgesetzt und dabei neue Rekordumsätze erzielt. Der Gesamtumsatz stieg um 12,1 Prozent von 85,7 Mio. Euro auf einen neuen Höchstwert von 96,2 Mio. Euro. Abermals deutlich überproportional war das Wachstum im Bereich SaaS/Service mit 20,1 Prozent auf einen Rekordstand von 78,4 Mio. Euro nach 65,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Der Anteil der SaaS/Service-Umsätze am Gesamtumsatz lag damit nach neun Monaten bei 81,6 Prozent (Vj. 76,1 Prozent). Im dritten Quartal setzte sich die starke Entwicklung der Vorquartale fort, die SaaS/Service-Umsätze und der Gesamtumsatz markierten auch in dieser Periode Rekordniveaus. Der Gesamtumsatz erhöhte sich zwischen Juni und August um 10,5 Prozent auf 33,4 Mio. Euro (Vj. 30,2 Mio. Euro). Die SaaS/Service-Umsätze stiegen in Q3 um 23,2 Prozent auf 27,7 Mio. Euro (Vj. 22,5 Mio. Euro). Das Umsatzwachstum ging einher mit steigender Profitabilität. Das EBITDA lag nach drei Quartalen um 17,1 Prozent höher bei 4,2 Mio. Euro (Vj. 3,6 Mio. Euro). Noch stärker war das Wachstum beim EBIT, das sich mit einem Anstieg um 118,3 Prozent von 0,7 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro mehr als verdoppelte. Der Auftragsbestand stieg gegenüber Geschäftsjahresende 2024/2025 um 24,7 Prozent auf 121,5 Mio. Euro.

Mit seiner KI-nativen Serviceware Plattform ist Serviceware hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt. Im Berichtszeitraum verzeichnete Serviceware eine anhaltend hohe Nachfrage nach der Plattform. Unternehmen aus den Bereichen Industrie, IT, Finanzen, Luftfahrt und vielen weiteren mehr konnten von der ITSM- und ESM-Funktionalität der Plattform überzeugt und als Neukunden gewonnen werden. Auch bei der Erweiterung des internationalen Partner-Ökosystems ist Serviceware planmäßig gut vorangekommen.

Für das Gesamtjahr bestätigt Serviceware seine Prognose einer Steigerung der Umsätze zwischen 5 und 15 Prozent bei einem signifikanten Anstieg von EBITDA und EBIT.

Dirk Martin, CEO von Serviceware: "Hinter Serviceware liegen starke neun Monate. Wir haben die gute Wachstumsdynamik fortgesetzt und erneut Rekordumsätze erzielt. Unsere KI-native Serviceware Plattform ist am Markt sehr erfolgreich. Unser Wachstum wird getrieben von neuen Kunden weltweit, der Ausweitung von Kundenbeziehungen und globalen Partnerschaften. Wir blicken entsprechend sehr positiv auf das Gesamtjahr und weit darüber hinaus."

Der 9-Monatsbericht 2025/2026 steht auf der Website von Serviceware serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792735200681 ]

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October 23, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)