Ulm (ots) -- Ab 22. Oktober 2026 alle zwei Wochen eine neue Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen- TV-Moderator Stefan Gödde spricht mit Menschen, die schützen, retten, Verantwortung übernehmen und neue Perspektiven eröffnen- Blick über den Tellerrand: Gespräche über Bevölkerungsschutz, geopolitische Entwicklungen, Sicherheit und Entscheidungen in Extremsituationen- Gäste aus Feuerwehr, Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft gemeinsam produziert mit Podstars by OMRWas geht in einem Menschen vor, der in Sekunden über Leben und Tod entscheiden muss? Wem vertrauen wir, wenn es darauf ankommt? Und was können Einsatzkräfte von Extremsportlern oder politischen Entscheidungsträgern lernen? Diesen und weiteren Fragen geht PROTECTED, der neue Podcast von Magirus, nach. Alle zwei Wochen spricht Stefan Gödde, bekannt als Moderator des ProSieben-Wissensmagazins Galileo, mit Menschen innerhalb und außerhalb der Feuerwehr- und Sicherheitsbranche über Sicherheit, Verantwortung und Vertrauen.Den Auftakt macht Magirus-CEO Fatmir Veselaj. Er spricht über seinen Weg vom Restrukturierer an die Unternehmensspitze, die Herausforderungen der Transformation und den Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es um Führung, Vertrauen und den Zusammenhalt im Team, aber auch um internationales Wachstum, Innovationen und seine Vision für die Zukunft von Magirus.Menschen im Mittelpunkt. Sicherheit im Fokus.Wer bei einem Podcast von Magirus nur Fachgespräche über Drehleitern oder Pumpen erwartet, wird überrascht. PROTECTED blickt bewusst über die Welt von Einsatztechnik und -ausrüstung hinaus. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die schützen, retten, Verantwortung übernehmen und außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Ihre Geschichten eröffnen neue Perspektiven auf die großen Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir mit Krisen um? Was macht uns als Gesellschaft widerstandsfähiger? Welche Rolle spielen Vertrauen, Mut und Innovation, wenn es darauf ankommt?Dafür kommen auch Stimmen zu Wort, die man nicht unbedingt erwartet. Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, ordnet die politische Lage ein. Die Europaabgeordnete Lena Düpont spricht über europäische Sicherheitspolitik. Feuerwehrfrau und Content Creatorin Marie Trappen berichtet über ihre Erfahrungen als Frau im Feuerwehrdienst und darüber, wie sich junge Menschen für das Ehrenamt begeistern lassen. Thomas Huber von den Huber-Buam erzählt, wie man in Extremsituationen die richtigen Entscheidungen trifft. Kanu-Olympiasieger Jan Vandrey kennt als aktiver Feuerwehrmann beide Welten: den Leistungssport und den Einsatz. Und Thrillerautor Veit Etzold verrät, wie auch Industrieunternehmen mit guten Geschichten begeistern können.Ein Traditionsunternehmen eröffnet neue PerspektivenSeit mehr als 160 Jahren steht Magirus im Dienst derer, die unsere Gesellschaft schützen. Mit PROTECTED gibt das Unternehmen diesem Anspruch eine persönliche Stimme und öffnet sich für den Dialog weit über die eigene Branche hinaus. Der Podcast richtet sich an die mehr als eine 1,5 Millionen ehrenamtlichen und rund 45.000 hauptberuflichen Feuerwehrleute im deutschsprachigen Raum, ebenso an Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger, die sich für Sicherheit und Gesellschaft interessieren."Wir wollen offen sprechen, zuhören und zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen. Bei Magirus denken viele zuerst an rote Fahrzeuge oder Drehleitern. Das ist richtig, aber hinter unserer Arbeit steht noch mehr: Menschen, Verantwortung und große Fragen zu unser aller Sicherheit. Genau darüber wollen wir bei PROTECTED reden, und zwar mit Gästen, die wirklich etwas zu erzählen haben.", sagt Stephanie Loser, Head of Global Marketing & Communications bei Magirus.Das Medium ist dafür wie geschaffen: Mehr als die Hälfte der Deutschen hört Podcasts, für jeden dritten regelmäßigen Hörer zählen sie sogar zu den wichtigsten Informationsquellen zum aktuellen Zeitgeschehen.Von der Interschutz direkt ins OhrUmgesetzt wird PROTECTED gemeinsam mit Podstars by OMR, einer der führenden Produzenten für Podcasts im deutschsprachigen Raum. Mit über 50 Podcasts, darunter erfolgreiche Formate wie der "OMR-Podcast", "FUSSBALL MML" und "FAST & CURIOUS", sowie zahlreichen maßgeschneiderten Produktionen für Partner wie Vodafone, Deichmann und Zalando, ist Podstars führend im Bereich Podcast Marketing. Die ersten Folgen entstanden auf der Interschutz 2026, der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz in Hannover, in einem mobilen Studio direkt im Magirus Pavillon.Host Stefan Gödde führt durch die Gespräche und macht auch komplexe Themen verständlich, ohne sie zu trivialisieren. Dabei schafft er Raum für persönliche Einblicke und überraschende Perspektiven. "Wir wollen informieren, aber auch unterhalten, überraschen und zum Nachdenken anregen. Jede Folge eröffnet einen neuen Blick auf das, was unsere Gesellschaft fordert, schützt und zusammenhält. Unsere Hörerinnen und Hörer können sich auf viele spannende Gespräche freuen", so Stephanie Loser.PROTECTED - Echte Geschichten. Neue Perspektiven. Und die Frage, was uns wirklich schützt.Die erste Folge mit CEO Fatmir Veselaj ist ab dem 22. Oktober 2026 verfügbar. Weitere Folgen erscheinen alle zwei Wochen donnerstags auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und weiteren Podcast-Plattformen.LINKSSpotify (https://open.spotify.com/show/3fhyt558x0MbbRHAI1NA7F?si=SlVsAlQGT4mcpv1h90dGiw&utm_source=sms)Apple Podcast (https://podcasts.apple.com/de/podcast/protected/id6825405046)Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/2fb11b6b-1652-4c00-9971-a969bedb4a52/protected)YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLKhy1RQV-Kig)BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)Bild: Das offizielle Cover von PROTECTED, dem neuen Podcast von Magirus, produziert von Podstars by OMR (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_10/2026-10-22_Magirus_PR_Podcast_PROTECTED_pic.png)ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.KURZVITAStephanie Loser, Head of Marketing & Communications, Magirus GmbHStephanie Loser ist Head of Marketing & Communications bei Magirus. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche verantwortet sie die globale Marketing- und Unternehmenskommunikation sowie die strategische Weiterentwicklung der Marke Magirus.[Download Portrait (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/portraits/Stephanie_Loser_I5R6605-quer.jpg)]Pressekontakt:Pierre DeraëdMagirus GmbHGlobal Marketing & Corporate CommunicationsGraf-Arco-Strasse 3089079 UlmE-Mail: pr@magirusgroup.comMobil: +49 151 58011330Original-Content von: Magirus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181687/6376329