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COP31: Elektrifizierung bedeutet nicht immer Dekarbonisierung
Von Océane Balbinot-Viale, Credit und ESG Research Analyst, Crédit Mutuel Asset Management
Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft von La Française, dem Asset-Management-Zweig der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Seit Monaten steigen die Temperaturen rasant an, die Energiepreise schießen in die Höhe, und die Klima-Diplomatie ist ins Stocken geraten. Selten hat eine Klimakonferenz vor einem derart paradoxen Hintergrund begonnen. Von Waldbränden in Europa bis hin zu Überschwemmungen in Nepal hat das nun zu Ende gehende Jahr einmal mehr gezeigt, dass physische Risiken nicht mehr nur eine Prognose sind. Unterdessen hat der Krieg im Nahen Osten die Energiesicherheit wieder ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Und doch erwartet niemand, dass an der türkischen Riviera ein Durchbruch in der Größenordnung von Glasgow (COP26, 2021) oder Dubai (COP28, 2023) erzielt wird.
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen noch in weiter Ferne
"35-by-35": Das Ziel der türkischen Präsidentschaft
Energiemix: der blinde Fleck auf der Agenda
Diese Faktoren spielen bei der Auswahl von Portfoliounternehmen ebenso eine wichtige Rolle wie beim Umgang mit ihnen. Um diese Risiken einzuschätzen, muss auch die Rolle von Regierungen und Regulierungsbehörden genau unter die Lupe genommen werden. Politische Maßnahmen wie Subventionen und CO2-Steuern sowie die Vorhersehbarkeit der regulatorischen Rahmenbedingungen sind es, die das langfristige Risikoprofil dieser Investitionen sichern oder untergraben.
Weniger Ankündigungen, mehr Taten
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[1] Despite more climate disasters, COP31 shows little hope of progress on fossil fuel deal | Malay Mail
[2] Une soixantaine de pays réfléchissent à une sortie des énergies fossiles, modèle « suicidaire » qui mène à « la barbarie »
[3] Adoption de la feuille de route climatique française | Ministères Transition écologique, Aménagement du Territoire, Transports, Ville et Logement
[4] La présidence de la COP 31 annonce de nouveaux objectifs en matière d'électrification mondiale, de réduction des déchets et de résilience des villes; transcription de la conférence de presse | CCNUCC
[5] Les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon en 2025, une première
23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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