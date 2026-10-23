Solana Prognose 2026: Warum Wale 51 Millionen Dollar verschieben, während Kleinanleger wegsehen

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Solana schließt heute das größte Netzwerk-Upgrade seit 2020 ab, und gleichzeitig verschieben Wale SOL im Wert von 51 Millionen Dollar an Börsen. SOL notiert am 22. Oktober 2026 bei 108,00 Dollar, ein Plus von 1,17 Prozent, nachdem die Alpenglow-Aktualisierung live gegangen ist. Fünf Billionen Dollar Stablecoin-Volumen in diesem Jahr beweisen, dass die Infrastruktur funktioniert. Die Solana Prognose sollte also positiv ausfallen, doch Spot-ETFs haben in elf Sitzungen in Folge Abflüsse verzeichnet. Wer profitiert, wenn die Nachrichten gut sind und der Kurs sich trotzdem nicht bewegt?

Solana Prognose Oktober 2026: Alpenglow live, Wale aktiv, ETFs im Abfluss

SOL wird am 22. Oktober 2026 bei 108,00 Dollar gehandelt, 1,17 Prozent über dem Vortag laut Investing.com. Die Alpenglow-Aktualisierung ging heute live und stellt die größte Änderung am Konsens-Mechanismus seit 2020 dar, wie KuCoin auf Basis eines CoinDesk-Berichts meldet. Das Upgrade zielt auf 150 Millisekunden Transaktionsendgültigkeit. Solana hat bis Oktober 2026 ein Stablecoin-Volumen von fünf Billionen Dollar verarbeitet, wie CryptoBriefing berichtet, und Western Union baut seine Stablecoin-Nutzung auf der Blockchain aus.

Doch Spot-Solana-ETFs verzeichneten bis zum 16. Oktober Nettoabflüsse von 25,5 Millionen Dollar, die elfte Sitzung in Folge. On-Chain-Daten zeigen Wal-Transfers von 470.000 SOL im Wert von 51 Millionen Dollar an Coinbase. Analysten sehen SOL für 2026 zwischen 104 und 138 Dollar, und der Coin muss die 165-Dollar-Marke durchbrechen, um den Abwärtstrend umzukehren.

Für Privatanleger ist die Rechnung einfach: Ein Coin mit 63 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann die Vervielfachungen früher Käufer nicht wiederholen. SOL müsste 630 Dollar erreichen für ein 6x ab heute. Die größten Gewinne gehörten denen, die vor dem Listing dabei waren, und dieses Fenster hat sich für Solana vor Jahren geschlossen.

Pepeto: Das Infrastruktur-Projekt, das unter dem Radar der großen Akteure wächst

Solana hat die Infrastruktur gebaut und fünf Billionen Dollar Volumen bewiesen, doch Wale schieben 51 Millionen an Börsen statt an Halter. In genau dieser Lücke zwischen Produkt und Preis steht Pepeto, an dem Punkt, an dem SOL stand, bevor der Chart explodierte.

Pepeto geht denselben Weg der Infrastruktur zuerst, diesmal auf Ethereum, wo PepetoSwap mit einer Handelsgebühr von 0,00 Prozent live ist und ein getestetes tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet. Die Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in unter 60 Sekunden, ohne eine einzige Gebühr zu erheben. Das macht Pepeto zu einem Produktpaket und nicht zu einem reinen Maskottchen, und der Preis hat das Produkt noch nicht eingeholt, genau die Situation, in der Solana vor seinem eigenen Anstieg stand.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage unabhängig bestätigt ist. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der eine Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden Dollar erreichte, leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet auf der Entwicklungsseite. Eine Listung auf Binance rückt näher, und das hebt Pepeto von frühen Meme-Projekten ab, die nur ein Logo und wenig Substanz bieten.

Über 10,38 Millionen Dollar vor einer Listung sind das klarste Nachfragesignal, und Analysten sehen bei diesem Einstiegspreis ein Vervielfachungspotenzial, das bei großen Coins wie SOL rechnerisch nicht mehr möglich ist. Wer heute einsteigt, kauft vor dem Listing und vor dem Kursanstieg, der mit jeder neuen Presale-Phase kommt. Das ist genau das Muster, das frühe Solana-Käufer reich gemacht hat: Sie sahen das Produkt, bevor die Institutionen ankamen. Über 43.000 Halter sind bereits dabei, und die Aufmerksamkeit wächst mit jedem Tag, den Pepeto näher an den Handelsstart rückt.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt starke Technologie bei kontrollierter Preisbewegung. Wer die Renditen früher SOL-Käufer sucht, muss dort einsteigen, wo Institutionen noch nicht sind. Pepeto vereint dieselbe Infrastruktur-Idee in einem Token am Presale-Preis, mit einer live Exchange, einem SolidProof-Audit und über 10,38 Millionen Dollar Nachfrage auf der offiziellen Pepeto-Website, bevor der Handel überhaupt beginnt. Wer SOL unter einem Dollar kaufte, kaufte bevor der Chart es zeigte, und dort steht Pepeto jetzt. Jede Phase schließt an ihrem Datum, der Preis steigt, und das Fenster wird kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wo steht SOL bis Ende 2026?

Analysten sehen SOL zwischen 104 und 138 Dollar für 2026, wobei ein Durchbruch über 165 Dollar nötig ist, um den Abwärtstrend zu brechen. Das Alpenglow-Upgrade und fünf Billionen Dollar Stablecoin-Volumen bestätigen die technische Stärke, doch elf ETF-Abfluss-Sitzungen zeigen institutionelle Zurückhaltung.

Warum beobachten Analysten den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet eine live Exchange mit 0,00 Prozent Gebühr, ein SolidProof-Audit und über 10,38 Millionen Dollar Presale-Volumen. Jede abgeschlossene Phase hebt den Einstiegspreis an. Aktuelle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.