Datum der Anmeldung:
19.10.2026
Aktenzeichen:
B5-116/26
Unternehmen:
Meinhardt Entsorgung / PFAHLER Müllabfuhr (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Erfassung nicht-gefährlicher Gewerbeabfälle, Erfassung und Verwertung haushaltsnaher Abfälle, Erfassung von LVP Glas PPK, Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten
19.10.2026
Aktenzeichen:
B5-116/26
Unternehmen:
Meinhardt Entsorgung / PFAHLER Müllabfuhr (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Erfassung nicht-gefährlicher Gewerbeabfälle, Erfassung und Verwertung haushaltsnaher Abfälle, Erfassung von LVP Glas PPK, Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten
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