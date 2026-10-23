Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B5-118/26
Unternehmen:
Stiebel Eltron / Ochsner Technologies / Ochsner Wärmepumpen (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Brauchwasser-Wärmepumpen, Industriewärmepumpen, Luft-Wasser Wärmepumpen, Sole-Wasser Wärmepumpen, Wasser-Wasser Wärmepumpen
16.10.2026
Aktenzeichen:
B5-118/26
Unternehmen:
Stiebel Eltron / Ochsner Technologies / Ochsner Wärmepumpen (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Brauchwasser-Wärmepumpen, Industriewärmepumpen, Luft-Wasser Wärmepumpen, Sole-Wasser Wärmepumpen, Wasser-Wasser Wärmepumpen
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