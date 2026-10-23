Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B5-117/26
Unternehmen:
AUCTUS / Urban Mining Group / RAU West (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Aufbereitung und Verwertung von Bodenaushub, Erfassung Aufbereitung und Verwertung von Gleisschotter und Bahnschwellen, Vertrieb von Sekundärrohstoffen
16.10.2026
Aktenzeichen:
B5-117/26
Unternehmen:
AUCTUS / Urban Mining Group / RAU West (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Aufbereitung und Verwertung von Bodenaushub, Erfassung Aufbereitung und Verwertung von Gleisschotter und Bahnschwellen, Vertrieb von Sekundärrohstoffen
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