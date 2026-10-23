Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B4-74/26
Unternehmen:
Société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Caen, Frankreich; Erwerb des gesamten Vermögens von und alleinige Kontrolle über Terrena Coopérative agricole au capital variable, Ancenis-Saint-Géréon, Frankreich
Produktmärkte:
Saatgut Getreide- Gemüse- und Obstanbau Milchprodukte einschließlich Käse Reinigung und Abpacken von Gemüse Obst und Eiern Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen Hühnern und Rindern sowie die Herstellung von Apfelcider etc.
16.10.2026
Aktenzeichen:
B4-74/26
Unternehmen:
Société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Caen, Frankreich; Erwerb des gesamten Vermögens von und alleinige Kontrolle über Terrena Coopérative agricole au capital variable, Ancenis-Saint-Géréon, Frankreich
Produktmärkte:
Saatgut Getreide- Gemüse- und Obstanbau Milchprodukte einschließlich Käse Reinigung und Abpacken von Gemüse Obst und Eiern Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen Hühnern und Rindern sowie die Herstellung von Apfelcider etc.
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