Werbegeschäft wächst, AI-Investitionen nehmen zu

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Meta Platforms legt für das dritte Quartal solide operative Kennzahlen vor, weist jedoch auf höhere Kosten und anhaltenden Investitionsbedarf hin.



Meta hat am Mittwochabend die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 26 Prozent auf etwa 64,6 Milliarden US-Dollar. Das Werbegeschäft, das den überwiegenden Teil der Erlöse ausmacht, legte ebenfalls um rund 26 Prozent auf etwa 63,1 Milliarden US-Dollar zu. Nach Unternehmensangaben nahm die Zahl der täglich aktiven Nutzer der sogenannten Family of Apps, darunter Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp, im September um rund 3 Prozent auf etwa 3,6 Milliarden zu.



Das operative Ergebnis belief sich auf etwa 13 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten ist jedoch eine Belastung von rund 9,9 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung mit 52 US-Bundesstaaten zu Verfahren über die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche. Ohne diese Belastung hätte das operative Ergebnis nach Angaben des Unternehmens bei etwa 22,9 Milliarden US-Dollar gelegen. Gleichzeitig führten die hohen Investitionen in Server, Rechenzentren und Netzwerkinfrastruktur zu einem negativen freien Cashflow von rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt Meta einen Umsatz von etwa 73 bis 76 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Investitionen für das Gesamtjahr sollen nun rund 135 bis 145 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung steht weiterhin die Entwicklung von KI-Anwendungen wie Muse und Muse Wonder. Zudem kündigte Meta die Einführung einer börsennotierten, nicht stimmberechtigten Class-C-Aktie ab Januar 2027 an, die unter anderem die Finanzierung von Investitionen, Übernahmen und Mitarbeitervergütung erleichtern soll.







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Quelle: HSBC









Meta hat am Mittwochabend die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 26 Prozent auf etwa 64,6 Milliarden US-Dollar. Das Werbegeschäft, das den überwiegenden Teil der Erlöse ausmacht, legte ebenfalls um rund 26 Prozent auf etwa 63,1 Milliarden US-Dollar zu. Nach Unternehmensangaben nahm die Zahl der täglich aktiven Nutzer der sogenannten Family of Apps, darunter Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp, im September um rund 3 Prozent auf etwa 3,6 Milliarden zu.Das operative Ergebnis belief sich auf etwa 13 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten ist jedoch eine Belastung von rund 9,9 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung mit 52 US-Bundesstaaten zu Verfahren über die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche. Ohne diese Belastung hätte das operative Ergebnis nach Angaben des Unternehmens bei etwa 22,9 Milliarden US-Dollar gelegen. Gleichzeitig führten die hohen Investitionen in Server, Rechenzentren und Netzwerkinfrastruktur zu einem negativen freien Cashflow von rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt Meta einen Umsatz von etwa 73 bis 76 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Investitionen für das Gesamtjahr sollen nun rund 135 bis 145 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung steht weiterhin die Entwicklung von KI-Anwendungen wie Muse und Muse Wonder. Zudem kündigte Meta die Einführung einer börsennotierten, nicht stimmberechtigten Class-C-Aktie ab Januar 2027 an, die unter anderem die Finanzierung von Investitionen, Übernahmen und Mitarbeitervergütung erleichtern soll.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





