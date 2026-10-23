BÖRSE AKTUELL: Sorgen um Rentabilität der KI lösen einen Ausverkauf am Markt aus

In unseren aktuellen Börsen News blicken wir auf einen turbulenten Handelstag: Massive Bedenken hinsichtlich der Rentabilität hoher KI-Investitionen haben an der Wall Street zu deutlichen Kursverlusten geführt. Die Abgabebereitschaft erfasste vor allem den Technologiesektor, während die Rohstoffpreise weiter anziehen.

?? Marktbericht Börse: US-Tech-Werte unter starkem Verkaufsdruck

Abverkauf an der Wall Street: Der Handel an der US-Börse endete mit deutlichen Verlusten. Auslöser waren wachsende Sorgen über die immensen Kapitalausgaben für die Entwicklung künstlicher Intelligenz und deren künftige Ertragskraft.

Nasdaq gibt stark nach: Der technogeladene Nasdaq knickte um rund 2,6 - ein, verzeichnete damit seinen schlechtesten Handelstag seit Juni und fiel unter seine wichtige 100-Tage-Linie. Dies verstärkt die Befürchtungen einer tieferen Korrektur im Tech-Sektor.

S&P 500 und Dow Jones: Der S&P 500 verlor über 1,2 - während sich der Dow Jones als einziger Index gegen den Abwärtstrend stemmte und mit einem symbolischen Plus schloss.

"Magnificent 7" im Minus: Sechs der sieben größten US-Tech-Giganten gerieten unter Druck. Die spürbarsten Abschläge verzeichneten Meta (-8 - Amazon (-5,1 - und Nvidia (-4,4 %).

Apple als Lichtblick: Innerhalb der "Magnificent 7" konnte sich lediglich Apple behaupten und legte leicht um 0,9 - zu.

Halbleiter-Aktien stark schwächelend: Auch Chip-Hersteller gerieten in den Sog der Verkäufe; AMD und Intel verloren jeweils etwa 8 %.

Asiens Börsen folgen der Schwäche: Der Vorgabe aus den USA folgend, tendierten auch die asiatischen Aktienmärkte schwächer. Japans Nikkei 225 verlor 0,6 - während der südkoreanische KOSPI um 0,7 - nachgab....

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