Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre Vortagesverluste gestern wieder aufgeholt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Unterstützung hätten die als sicherer Hafen geltenden Papiere durch die Haushaltskrise und Proteste in Frankreich sowie die schwächere Stimmung an den Aktienmärkten erhalten. Gleichzeitig sei die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen auf 5,08% geklettert und habe damit über dem Niveau vergleichbarer US-Anleihen gelegen. Die Risikoprämie französischer gegenüber deutschen zehnjährigen Staatsanleihen habe sich zeitweise auf 1,78 PP ausgeweitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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