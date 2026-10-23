Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Kanada hat eine Staatsanleihe (ISIN CA135087VXXX/ WKN A4E2Q4) mit einem Volumen von bis zu 2 Milliarden Kanadischen Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,000%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 1. März 2027, das Laufzeitende sei der 1. März 2037. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Kanadischen Dollar erhältlich. Bei einem Kurs von 100,68% (Stand: 20.10.2026) betrage die Rendite bis zur Fälligkeit rund 3,92%. Da die Anleihe in Kanadischen Dollar notiere, würden Anleger aus dem Euro-Raum neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen. Moody's bewerte die Anleihe mit der Höchstnote Aaa. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.10.2026) (23.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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