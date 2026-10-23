Höhere Kraftstoffpreise, anhaltende Inflation und steigende Zinsen trugen züeinem unsichereren Umfeld für diskretionäre Ausgaben und züeinem durchwachsenen Quartal für Konsumaktien bei. Amazon legte dank der anhaltenden Stärke des Cloud-Geschäfts, der Werbeeinnahmen und der E-Commerce-Aktivitäten zuZ Zudem konnten wir eine relative Outperformance bei Value-orientierten oder Marktanteile gewinnenden Einzelhändlern beobachten. Im Gegensatz dazüsetzten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld