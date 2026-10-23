Singulus hat einen wichtigen Schritt in der strategischen Neuausrichtung vollzogen: Das Unternehmen hat ein Darlehen über EUR 22,75 Mio. gesichert, um die verbleibenden Triumph-Verbindlichkeiten zu begleichen, und zugleich den Gesellschafterwechsel hin zu einem deutschen Investor abgeschlossen. Das wachsende Engagement des neuen Technologiepartners sowie Chancen jenseits des Dünnschicht-Solargeschäfts stützen einen konstruktiveren langfristigen Ausblick. Unsicherheiten bleiben jedoch bei der Aufträge und beim anstehenden Wechsel in der Unternehmensführung. Wir erhöhen unsere langfristigen Schätzungen und das Kursziel auf EUR 10,00 (zuvor: EUR 6,00), bestätigen jedoch unser HOLD-Rating, da ein Großteil der erwarteten Verbesserung unseres Erachtens bereits eingepreist ist. Mehr Klarheit erwarten wir mit den Q3-Zahlen. Sie können sich für die Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen am 11. November hier anmelden: https://researchhub.de/events/registration/2026-11-11-09-00/SNG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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