Über einen ungewöhnlichen Antrag entscheiden derzeit die Stimmberechtigten von Cardano. Das Unternehmen Toto Finance will 22 Millionen ADA aus der Treasury, umgerechnet rund 5 Millionen US$, und damit physisches Kupfer kaufen, das als Token abgebildet wird. ADA notiert am heutigen Freitag bei rund 0,217 US$ und liegt damit 2,1% über dem Stand von vor 24 Stunden. Zuvor war der Kurs am Donnerstag unter 0,222 US$ gerutscht. Ist eine Wette auf Kupfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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