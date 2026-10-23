Oracle könnte vor einer kräftigen Kurserholung stehen. Trotz hoher Schulden und milliardenschwerer Investitionen in KI-Infrastruktur sprechen der rasant wachsende Cloud-Umsatz und ein gewaltiger Auftragsbestand für weiteres Wachstum. Für die nächsten Jahren könnte sich daraus erhebliches Kurspotenzial ergeben. KI treibt das Geschäft an Die Oracle-Aktie stand zuletzt deutlich unter Druck, schloss gestern bei 125,54 US-Dollar und damit weit unter ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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