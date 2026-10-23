Stellar Prognose: Warum Analysten trotz $3,5 Milliarden RWA-Rekord nur $0,23 sehen

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Ein 50-Prozent-Sprung in wenigen Tagen, ein DTCC-Deal über 1,4 Billionen Dollar und trotzdem steht Stellar heute bei 0,19 Dollar. Der Token liegt 81 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2018, obwohl Milliarden an tokenisierten Assets über sein Netzwerk laufen. Acht Jahre Konsolidierung und kein Ausbruch in Sicht. Wer profitiert wirklich, wenn Billionen über ein Netzwerk fließen, dessen eigener Token sich nicht bewegt? Große Spieler bauen auf dem Netzwerk, doch der Token profitiert kaum. Die aktuelle Stellar Prognose zeigt ein Bild, das viele Anleger nicht hören wollen. Dieser Artikel erklärt die Daten und zeigt, wo im Oktober 2026 die eigentliche Renditechance liegt.

Stellar Prognose Oktober 2026: DTCC-Deal, Rekord-Tokenisierung und trotzdem Stagnation

Stellar (XLM) notiert am 22. Oktober 2026 bei rund 0,19 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 6,3 Milliarden Dollar, laut Changelly. Im Mai sprang der Kurs um 50 Prozent nach der DTCC-Ankündigung, Vermögenswerte im Wert von 1,4 Billionen Dollar auf Stellar zu tokenisieren, doch der Sprung verpuffte innerhalb von nur wenigen Wochen.

Das Netzwerk verwaltet inzwischen tokenisierte Real World Assets im Wert von über 3,5 Milliarden Dollar, und Schwergewichte wie Franklin Templeton setzen auf Stellar als Settlement-Layer. Trotz dieser institutionellen Validierung bleibt der Token 81 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,88 Dollar aus dem Januar 2018.

Für Oktober 2026 sieht Changelly eine Spanne von 0,172 bis 0,230 Dollar, das Maximum des Jahres. ChangeHero erwartet 0,19 bis 0,22 Dollar mit bearishem Gesamtbild. Der Open Interest in XLM-Futures fiel von 600 Millionen auf 144 Millionen Dollar, ein klares Zeichen für schwindendes Interesse unter den großen Marktteilnehmern. XLM steht bei nur 11 Prozent seiner 52-Wochen-Spanne, und die 8-Jahres-Konsolidierung zeigt keine Anzeichen eines Ausbruchs.

Große Spieler nutzen Stellars Infrastruktur, ohne dass der Token profitiert. DTCC tokenisiert Billionen, doch der Kurs bewegt sich kaum, weil Infrastruktur-Nachfrage keine Token-Nachfrage erzeugt. Kleine Anleger tragen das Risiko, während Institutionen die Gewinne über die Infrastruktur abschöpfen. Bei 6,3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht Stellar Milliarden an neuem Kapital für jede nennenswerte Kursbewegung, und die Renditen dieses Zyklus entstehen woanders.

Pepeto: Wo Stellars 6,3 Milliarden aufhören, fängt die Rendite an

Stellar steckt bei 6,3 Milliarden Dollar fest, und Analysten sehen maximal 0,23 Dollar, weit entfernt von den Vervielfachungen, die echte Vermögen schaffen. Genau diese Vervielfachungen entstehen nur dort, wo die Bewertung noch am Anfang steht.

Von den Coins, die 2026 eine echte Chance auf überproportionale Gewinne bieten, vereint Pepeto das beste Verhältnis von Risiko und Ertrag, weil der Token noch im Presale ist und bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Inhabern eingesammelt hat. Der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar, jede Stufe endet an einem festen Datum und die nächste öffnet höher, und Käufer sind bei jeder höheren Stufe weiter eingestiegen.

SolidProof hat das gesamte Projekt mit einer vollständigen Prüfung des Codes und einer KYC-Verifizierung des Teams auditiert, was die Sicherheit des Presales bestätigt, bevor Anleger ihr Kapital einsetzen. Eine gebührenfreie Börse und eine Bridge laufen bereits live auf Ethereum, und ein Binance-Listing steht bevor.

XRP, Solana und die anderen großen Gewinner erzielten ihre stärksten Kurssprünge, als ihre Marktkapitalisierung noch klein war, und Pepeto steht am Anfang genau dieser Kurve. Wer heute zum Presale-Preis kauft, positioniert sich dort, wo die frühen XRP-Käufer von 2020 standen, bevor der Markt ihre Position bemerkte. Analysten sehen einen Anstieg auf 0,0000085 Dollar, etwa 4.400 Prozent, und das Ziel von 0,0000129 Dollar würde sogar über 6.700 Prozent bedeuten. Beide Marken liegen unter dem Höchststand von Pepe, einem Coin, den derselbe Mitgründer aufgebaut hat und der die 11-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.

Fazit

Die Stellar Prognose zeigt einen Coin, der institutionell anerkannt ist, aber kein Vervielfachungspotenzial mehr bietet. Pepeto steht genau an dem Punkt, an dem Stellar einmal stand, als frühe Käufer die größten Gewinne erzielten. Was Pepeto unterscheidet, ist eine täglich wachsende Inhaberbasis, funktionierende Produkte und eine Bewertung, die den größten Teil ihres Weges noch vor sich hat. Die XRP-Käufer von 2020 hatten keinen Presale-Kalender, sie waren einfach rechtzeitig dabei, und genau dieses Zeitfenster ist bei Pepeto jetzt noch offen. Über 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass der Markt das erkannt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was erwarten Analysten für den XLM-Kurs im Oktober 2026?

Changelly erwartet 0,172 bis 0,230 Dollar, ChangeHero 0,19 bis 0,22 Dollar. Die 8-Jahres-Konsolidierung und das bearishe Sentiment begrenzen den Spielraum nach oben.

Warum gilt Pepeto als die beste Presale-Chance 2026?

Pepeto ist noch zum Stufenpreis erhältlich, während Analysten einen Anstieg von über 6.700 Prozent sehen. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.