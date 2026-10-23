Grafschaft (ots) -Ob für kleine Geister an der Haustür, das Halloween-Buffet oder als kreative Deko für Muffins und Desserts: Süßigkeiten gehören für viele zum Gruselfest dazu. Wie sich die verschiedenen Halloween-Momente gestalten lassen, zeigen drei einfache Ideen.Ob verkleidete kleine Geister auf Süßigkeitensuche, eine Halloween-Party mit Freunden oder selbstgemachte Gruselleckereien: Am 31. Oktober gibt es viele Gelegenheiten zum Naschen. Besonders gefragt ist dabei übrigens Fruchtgummi. Laut einer Onlineumfrage im Auftrag von HARIBO aus dem Jahr 2024 mit 2.300 Befragten gehört es für 75 Prozent der Befragten zu den beliebtesten Süßigkeiten an Halloween. Bei den abgefragten Süßwarenmarken erhielten HARIBO und MAOAM die höchsten Zustimmungswerte. (1)Halloween sorgt für besondere NachfrageDass Halloween fest im Kalender der Deutschen eingetragen ist, macht sich auch an den Ladenkassen bemerkbar. Aktuelle Haushaltspaneldaten von YouGov zeigen, dass das Kaufinteresse an Süßwaren in Deutschland in den zwei Wochen vor Halloween 2025 über dem Jahresdurchschnitt lag. (2) Wie deutlich diese Nachfrage ist, machen die Scanner-Daten von Circana sichtbar: Der durchschnittliche Verkauf von Fruchtgummi, Lakritz und Schaum lag in diesem Zeitraum 20 Prozent über dem Jahresdurchschnitt 2025. (3) HARIBO war dabei in Deutschland am beliebtesten in dieser Kategorie. (4)Welche Süßigkeiten an Halloween ausgewählt werden, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Das zeigen auch die Ergebnisse der Onlineumfrage: So bevorzugen viele Befragte kleine Portionsgrößen und achten auf einen zum Anlass passenden Grusel-Look. Wie sich diese Vorlieben aufgreifen und mit kreativen Ideen verbinden lassen, zeigen die folgenden drei Tipps.1. Für die Haustür: Kleine Beutel für kleine GeisterWenn es an der Tür klingelt und die verkleideten Gespenster "Süßes oder Saures" rufen, sind kleine Süßigkeitenbeutel besonders praktisch. Die einzeln verpackten Portionen sind schnell griffbereit und lassen sich unkompliziert verteilen. Dabei dürfen vertraute Klassiker ebenso mit von der Spukpartie sein wie thematisch passende Halloween-Produkte, am liebsten als Mix aus Klassikern wie HARIBO Goldbären und thematisch passenden Halloween-Produkten wie HARIBO Happy Halloween.2. Für die Party: Ein fröhlich-fruchtiges GruselbuffetAuf dem Halloween-Buffet dürfen auch die Naschereien in schauriger Gestalt erscheinen. Denn nicht nur der Geschmack zählt: Für 43 Prozent der Halloween-Einkäufer ist laut der Onlineumfrage auch ein gruseliger Look der Süßigkeiten wichtig. Da kommen Sorten wie HARIBO Vampire, HARIBO Vampire sauer oder HARIBO Monsterjagd gerade recht. Mit ihren fantasievollen Formen und fruchtigen Geschmacksrichtungen sorgen sie für eine abwechslungsreiche Naschauswahl, bei der Gruselfans nach Herzenslust zugreifen können.3. Für die Deko: Süße Gruselgestalten zum NaschenAuch beim Dekorieren können die besonderen Formen der HARIBO Süßigkeiten zum Einsatz kommen. So lassen sich mit HARIBO Vampiren und HARIBO Crazy Skeletties selbstgemachte Muffins, Cupcakes oder Desserts passend zum Halloween-Motto verzieren. Ob als kleine Gruselgestalten auf dem Kuchenteller oder als süßer Blickfang an der Candy Bar: Mit etwas Fantasie werden aus den Fruchtgummis im Handumdrehen kreative Halloween-Dekorationen, die fast zu schade zum Vernaschen sind.Quellen:(1) Online-Befragung zum Thema Halloween, Online-Access-Panel Bilendi, n=2.300, September 2024(2) YouGov Consumer Panel FMCG, D-Gesamt, Bruttostichprobe [30.000 Haushalte], ø-Anzahl Käufer, Shopping-Trips und Absatz in Menge und Stück der Süßwaren pro Woche, KW43 & 44 2025 vs. Full Year 2025.(3) Circana Retail Panel, Gesamtmarkt (LEH+A/L/N+DM+Tank.+Conv.), ø-Absatz pro Woche in Stück, KW43 & 44 2025 vs. Full Year 2025.(4) Circana Retail Panel, Gesamtmarkt (LEH+A/L/N+DM+Tank.+Conv.), HARIBO Marktanteil an FG/LAK/SCH in Stück, KW43 & 44 2025.Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHTel.: +49(0)30 400 065 215E-Mail: haribo@lhlk.deOriginal-Content von: HARIBO GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005443/100943155