Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 26.10.2026
- (Nr. N073) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2025
Dienstag, 27.10.2026
- (Nr. 44) Zahl der Woche zum Weltspartag (30./31.10.): Deutschlands Sparquote im internationalen Vergleich, Jahr 2025
Mittwoch, 28.10.2026
- (Nr. 376) Krankenhäuser: Behandlungsfälle und -dauer, Bettenausstattung und -auslastung sowie Personal, Jahr 2025
Donnerstag, 29.10.2026
- (Nr. 377) 65 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei (30.10.2026): Zahlen zur Bevölkerung mit türkischer Einwanderungsgeschichte, Jahr 2025
- (Nr. 378) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2025
Freitag, 30.10.2026
- (Nr. 379) Außenhandelspreise, September 2026
- (Nr. 380) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September 2026
- (Nr. 381) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2026, 10:00 Uhr
- (Nr. 382) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2026 (im Laufe des Tages)
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6376506
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Mittwoch, 28.10.2026
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Donnerstag, 29.10.2026
- (Nr. 377) 65 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei (30.10.2026): Zahlen zur Bevölkerung mit türkischer Einwanderungsgeschichte, Jahr 2025
- (Nr. 378) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2025
Freitag, 30.10.2026
- (Nr. 379) Außenhandelspreise, September 2026
- (Nr. 380) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September 2026
- (Nr. 381) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2026, 10:00 Uhr
- (Nr. 382) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2026 (im Laufe des Tages)
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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