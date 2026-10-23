Wien/Hamburg (ots) -"Hot weather reminds you to drink - cold weather doesn't."Wenn die Temperaturen sinken, verschwindet auch oft der natürliche Impuls, regelmäßig zu trinken. waterdrop's Antwort darauf:Am 22. Oktober 2026 launcht die Marke die limitierte Hydration + Immunity Collection und bringt damit eine neue Kategorie auf den Markt. Drei neue Microdrink-Sorten,CRANBERRY ACEROLA, GINGER LEMON und SPICED PLUMwurden für die kalte Jahreszeit entwickelt und lassen sich heiß, kalt oder mit Sprudelwasser genießen. Der hohe Anteil an Vitamin C, ergänzt mit Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.Ein Drop, drei Arten - gemacht für die kalte JahreszeitMit Hydration+Immunity überträgt waterdrop das bekannte Microdrink-Prinzip erstmals gezielt auf die Herbst- und Wintersaison. Die neuen Drops passen sich somit perfekt dem kalten Alltag an. Als warmes Getränk am Morgen, klassisch kalt oder auch sprudelnd. Damit schafft waterdrop einen neuen Anlass, die eigene Trinkroutine auch dann beizubehalten, wenn Wasser in den kälteren Monaten weniger im Fokus steht.Vitamin C und Zink - Funktion, die sich in den Alltag einfügtJeder Drop enthält 160 mg Vitamin C, entsprechend 200 % des Nährstoffbezugswerts (NRV), sowie 1,5 mg Zink, entsprechend 15 % NRV. Jeder Drop enthält 160 mg Vitamin C, entsprechend, sowie 1,5 mg Zink, entsprechend 15 % NRV. Vitamin C und Zink tragen jeweils zur Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Der Ansatz bleibt dabei klar: Hydration first, function built in. Die Hydration+Immunity Collection ist ein Microdrink und wird nicht als Nahrungsergänzungsmittel oder Medikament positioniert."Hot weather reminds you to drink - cold weather doesn't. Mit der Immunity Collection wollten wir den Menschen einen Grund geben, ihre Trinkroutine auch im Winter beizubehalten und daraus etwas zu machen, auf das man sich freut: eine warme Tasse, echten Geschmack und Vitamin C und Zink direkt im Microdrink", erklärt Martin Murray, CEO & Founder von waterdrop.Willkommen im Hôtel ImmunitéVitamin C und Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems beiBegleitet wird der Launch von der Kampagnenwelt "The Winter Concierge". Im Mittelpunkt steht das stilisierte Hôtel Immunité, in dem Monsieur Gustave, der Hivernista, als unsichtbarer Concierge durch die kalte Jahreszeit führt. Die Idee: aufmerksam umsorgt, noch bevor man danach fragt. Mit warmer, leicht exzentrischer Bildsprache übersetzt die Kampagne das Produktversprechen in ein saisonales Feel-good-Ritual - cozy statt klinisch, genussvoll statt kompliziert.Die limitierte Hydration+Immunity Collection ist ab dem 22. Oktober 2026 in der EU und den USA online auf waterdrop.com sowie in den eigenen waterdrop Stores erhältlich. Der Launch bildet den Auftakt einer saisonalen Kommunikation, die die drei Sorten und ihre vielseitigen Serviermöglichkeiten von Herbst und Winter bis in den Frühling begleitet.Über waterdrop:waterdrop wurde 2016 in Österreich gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem weltweit ersten "Microdrink" die Getränkeindustrie zu revolutionieren. Das Konzept ist so einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Hydration Cube, der sich in Wasser auflöst und mit natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten für ein einzigartiges Geschmackserlebnis sorgt. Im Mittelpunkt steht eine klare Mission: Drink More Water.Ein Getränkewürfel verbraucht bis zu 98 % weniger Plastikverpackung als eine herkömmliche 500-ml-Einweg-PET-Flasche. Neben den Hydration Cubes entwickelt die Marke auch wiederverwendbare Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme und macht so das gesamte Trinkerlebnis innovativer und genussvoller.*Heute zählt waterdrop mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, beschäftigt über 400 Mitarbeitende und ist in mehr als 25.000 Verkaufsstellen weltweit erhältlich - darunter über 50 eigene Stores in Europa und den USA. Die Produkte werden derzeit in Europa, den USA, Japan und Australien verkauft.Weitere Informationen unter: www.waterdrop.com (https://7h034.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7ufTU3DPr9KnxIlizs/KZwokr8fX4pG)*Basierend auf einem Vergleich des Verpackungsgewichts: waterdrop Pod inkl. Deckel (0,44 g) vs. durchschnittliche 500-ml-Einweg-PET-Flasche (23,09 g).Pressekontakt:AVANTGARDE GroupFloria SailerFloria.sailer@avantgarde.deOriginal-Content von: waterdrop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167180/6376523