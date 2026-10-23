Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die American Honda Finance Corporation, eine hundertprozentige Tochter von American Honda Motor, hat eine Unternehmensanleihe (ISIN US02665WHXXX/ WKN A4E2GN) mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 6,000% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 7. April 2027, die Laufzeit ende am 7. Oktober 2031. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar erhältlich. Bei einem Kurs von 100,99% (Stand: 22.10.2026) liege die Rendite bis zur Fälligkeit bei rund 5,77%. Da die Anleihe in US-Dollar notiere, würden Anleger aus dem Euro-Raum neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen. Moody's bewerte die Anleihe mit A3 und damit im Investment-Grade-Bereich. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.10.2026) (23.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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