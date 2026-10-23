München (ots) -Hannes Ringlstetter ist vielen als Kabarettist, Schauspieler, Moderator und Entertainer bekannt. Doch bevor er regelmäßig auf Bildschirmen und Bühnen zu sehen war, stand da vor allem eines: die Musik. Nach dem Ende seiner Sendung "Ringlstetter" musste sich der Niederbayer als Künstler wieder neu finden und kehrte zu seinen musikalischen Ursprüngen zurück. Auf dieser Reise, die zu seinem neuen Album "Bellavista" geführt hat, wurde er mit der Kamera begleitet. Zu sehen ab jetzt in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/ringlstetter/ringlstetter-reise-nach-bellavista/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAyNldPMDA1NTg1QTA).Die Dokumentation begleitet Hannes Ringlstetter bei der Arbeit an seinem neuen Album und lässt ihn dort zu Wort kommen, wo er sich besonders zuhause fühlt: mit einer Gitarre in der Hand, im Studio, bei Proben und live vor Publikum. Archivmaterial und Ausschnitte aus verschiedenen Phasen der Entstehung von "Bellavista" machen sichtbar, wie sich sein musikalischer Weg entwickelt hat und welche Konstante sich dabei durch die Jahre zieht: die Lust, Geschichten in Songs zu verwandeln.Als Musiker und Songwriter hat Ringlstetter seinen ganz eigenen Sound entwickelt - irgendwo zwischen bayerischer Lebensart, Rock, Pop, Humor und nachdenklichen Tönen.Zu Wort kommen Menschen, die Hannes Ringlstetter in dieser Zeit musikalisch begleitet und geprägt haben. Sie erzählen von der Zusammenarbeit, von gemeinsamen Auftritten und von einem Künstler, der seine unterschiedlichen Talente nicht voneinander trennt, sondern miteinander verbindet. So wird die Dokumentation zu einer musikalischen Reise durch Stationen, Erinnerungen und Begegnungen - und zu einem Porträt eines Mannes, der seine Geschichten am liebsten dort erzählt, wo Worte zu Musik werden. Im Mittelpunkt aber steht der Musiker Hannes Ringlstetter. Die Dokumentation zeigt ihn als leidenschaftlichen Bühnenmenschen, Songwriter und Geschichtenerzähler und eröffnet dabei einen persönlichen Blick auf eine Seite eines vielseitigen Künstlers, die im Fernsehen nicht immer im Mittelpunkt steht.Veröffentlichungsinfos:Ringlstetter - Reise nach BellavistaPersönlich. Musikalisch. UnterwegsDoku von Philipp Lang und Christian LennerARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/ringlstetter/ringlstetter-reise-nach-bellavista/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAyNldPMDA1NTg1QTA): ab Freitag, 23. Oktober 2026BR Fernsehen: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 22.00 Uhr"Ringlstetter - Reise nach Bellavista" ist eine Produktion der Lang & Lenner GmbH im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.Fotos unter br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6376595