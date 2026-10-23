Die Ausgestaltung des geplanten Zukunftsdepots sorgt für Aufregung in Österreich. Von der Idee richtig, sagte RBI-Chef Michael Höllerer (ihn siehst du im Foto ein bisserl träumend mit Erste-Group-Chef Peter Bosek am Mikro) beim Oktogon Business Club, "aber wenn dann wieder Sparen mit Bundesschatz vorgeschlagen wird, braucht man nicht mehr weiterreden". Enttäuscht ist auch der Interessensverband für Anleger, da ein Investment in Einzelaktien nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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