Wissenschaftler:innen haben im Universum ein ungewöhnliches Leuchten entdeckt, das ihnen Rätsel aufgibt. Es trat nämlich in einem Himmelsabschnitt auf, der eigentlich leer ist. Wie kann etwas sein, wo anscheinend nichts ist? Dieser fast schon philosophischen Frage muss sich ein Team von Wissenschaftler:innen stellen, welches das ferne Universum nach uralten Objekten durchsuchte, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Ungewöhnliches Leuchten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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