Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN AU3CB0335XXX/ WKN A460JY) über 300 Millionen Australische Dollar platziert, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 6,385% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolge am 20. November 2026, die Laufzeit ende am 20. Mai 2033. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 10.000 Australischen Dollar erhältlich. Bei einem Kurs von 98,02% (Stand: 22.10.2026) liege die Rendite bis zur Fälligkeit bei rund 6,77%. Da die Anleihe in Australischen Dollar notiere, würden Anleger aus dem Euro-Raum neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen. Moody's bewerte Vonovia mit Baa1 und damit im Investment-Grade-Bereich. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.10.2026) (23.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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