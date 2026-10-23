Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der pferdewetten.de AG vom 22.10.2026:Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30VXXX und DE000A383XXX) hat heute beschlossen, im Segment Equity vereinbarte Käufe von Sportwetten-Shops nicht weiterzuverfolgen. Dies betrifft unter anderem den mit der Ad hoc-Mitteilung vom 06. Mai 2024 bekannt gegebenen Erwerb einer Gesellschaft mit 17 Retail-Shops. Der Vorstand verfolgt die Rückabwicklung der Vereinbarungen. Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf potenzielle Ankäufe weiterer Retail-Netzwerke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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