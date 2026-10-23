Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, hat seine ersten drei aktiven UCITS-Aktien-ETFs aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese bieten Anlegern über eine einfache und transparente ETF-Hülle Zugang zu den globalen, europäischen und Eurozonen-Aktienmärkten. Die auf Xetra gelisteten ETFs bauen auf der langjährigen Expertise von Amundi im Bereich des aktiven Aktienmanagements und bei ETFs auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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