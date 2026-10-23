DJ Bechtle kauft irischen Reseller - gut 30 Mio Euro Jahresumsatz
DOW JONES--Bechtle baut ihr Geschäft in Irland durch den Kauf von Technology First Ltd. aus. Der unter der Marke ITQuotes auf dem irischen Markt tätige Reseller für IT Procurement, Hardware-, Software- und Deployment-Services macht mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Bechtle ist seit 2008 mit einer eigenen Gesellschaft in Irland vertreten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.