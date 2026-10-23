München (ots) -Medienkompetenz beginnt schon im Kindesalter - und lässt sich auch spielerisch vermitteln. Dafür steht die Bildungsinitiative "Sei ein Klugschnabel!" des Sailer Verlags, die jetzt mit dem Nachhaltigkeitspreis Medien 2026 ausgezeichnet wurde. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ist von Anfang an mit ihrer Faktencheck-Expertise dabei: Seit der ersten Folge unterstützt sie den Kinderpodcast "Klugschnabeln - Fakten finden, Fakes entlarven", der jungen Hörerinnen und Hörern zeigt, wie sie Informationen überprüfen und Falschbehauptungen erkennen können.Der Preis wurde am 22. Oktober bei den MEDIENTAGEN München von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) verliehen. Ausgezeichnet wird vorbildliche redaktionelle Arbeit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Medienlandschaft leistet. Die Jury würdigte insbesondere, dass die Initiative Kindern auf altersgerechte Weise vermittelt, wie sie Informationen einordnen, Quellen prüfen und Falschbehauptungen erkennen können."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung - und darüber, dass wir von der ersten Folge an Teil von 'Klugschnabeln' sind", sagt Teresa Dapp, Leiterin der Faktencheck-Redaktion der dpa und Geschäftsführerin der dpa-infocom GmbH. "Medien- und Informationskompetenz ist heute für alle Altersgruppen wichtig. Aber ein Grundschulkind braucht andere Zugänge als eine Berufstätige oder ein Senior. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern Angebote, die Menschen dort abholen, wo sie stehen. 'Klugschnabeln' zeigt, wie das schon bei Kindern funktionieren kann - verständlich, unterhaltsam und ohne erhobenen Zeigefinger."Neben dem Sailer Verlag wurden auch die Günter Holland Journalistenschule für "Augsburg Checkt's" nominiert. Hinter der Initiative stehen außerdem die Stadt Augsburg, die Stadtwerke Augsburg und die Deutsche Presse-Agentur. Das Faktencheck-Team der dpa hat die redaktionellen Inhalte beigesteuert.Fakten prüfen lernen - von klein aufIm Podcast "Klugschnabeln - Fakten finden, Fakes entlarven" gehen die Journalistin Sheena und Papagei Pino Internetgerüchten und zweifelhaften Behauptungen auf den Grund. Gemeinsam prüfen sie Quellen, hinterfragen vermeintliche Fakten und erklären, wie sich verlässliche Informationen erkennen lassen. Der Podcast richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und ist Teil der Bildungsinitiative "Sei ein Klugschnabel!" des Sailer Verlags. Diese verbindet den Podcast mit weiteren Angeboten, darunter Beiträge in den Kinder- und Jugendmagazinen des Sailer Verlags sowie Begleitmaterialien für Lehrkräfte und Eltern.Für die dpa ist die Zusammenarbeit Teil eines breiteren Engagements für Medien- und Informationskompetenz. Neben Angeboten für Kinder und Jugendliche beteiligt sich die Nachrichtenagentur an Projekten für Erwachsene und ältere Menschen. Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Altersgruppen zu befähigen, Informationen kritisch zu hinterfragen, verlässliche Quellen zu erkennen und sich selbstständig eine fundierte Meinung zu bilden.Zum Podcast: https://www.sailer-verlag.de/bildungsinitiative/klugschnabeln-podcastWeitere Informationen zur Initiative und zum Podcast gibt es beim Sailer Verlag.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6376661