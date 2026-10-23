Die Kering-Aktie bricht am Freitag ein und verliert zeitweise 11 Prozent. Damit markiert das Papier des Luxuskonzerns ein Tief seit Juli 2025. Gleichzeitig legt L'Oreal um 4 Prozent zu und erreicht ein Hoch seit Mitte 2024. Warum driften die beiden Konsumgüterwerte so deutlich auseinander? Gucci bleibt das Problem Einmal mehr richtet sich der Blick bei Kering auf die Konzernmarke Gucci. Die Analysten von Deutsche Bank Research betonen, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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