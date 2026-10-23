Die Adidas-Aktie gehört am Freitag zu den schwächsten Werten im Dax und gibt um 1,4% auf 156,80 € nach. Auslöser ist keine eigene Nachricht, sondern die gesenkte Jahresprognose des US-Schuhkonzerns Deckers Outdoor. Damit stellt sich die Frage: Wie schwer wiegt ein Dämpfer aus den USA für einen Konzern, der erst am Dienstag starke vorläufige Quartalszahlen geliefert hat? Deckers trübt Stimmung Deckers Outdoor kappte seinen Ausblick am Donnerstag nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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