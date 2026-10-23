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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - KI-Aktien vor dem großen Knall? Chancen, Risiken und meine Top-Favoriten

Die Rally bei KI-Aktien hat zuletzt einige Dämpfer bekommen, die Stimmung hat sich gedreht. Fragen zur Finanzierung, wackelnde Neocloudanbieter wie Coreweave und die hohen Anleiherenditen sorgen für Gegenwind. Auf der anderen Seite gibt es von Seiten der Unternehmen weiter keine Indikationen, dass der Hunger nach Rechenleistung nachlässt. Ist diese Korrektur also doch eine Einstiegschance oder heißt es "Rette sich wer kann?".

Im Trading Webinar am Montag, 26.10. um 19:00 Uhr beleuchtet Trader und Finfluencer Michael Flender Chancen und Risiken des KI-Booms und stellt seine Favoriten für die Zeit nach der Korrektur vor.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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