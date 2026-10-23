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WKN: 608340 | ISIN: DE0006083405 | Ticker-Symbol: HBH
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23.10.26 | 12:29
88,50 Euro
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Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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