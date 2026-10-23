Berlin (ots) -8.-9.11.2026 in Sigmaringen: 75. Deutsche Meisterschaften im Bauhandwerk- Über 70 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus allen 16 Bundesländern- Mit Teilnehmern aus Baden-Württemberg in sieben Wettbewerben- Rund 3.000 Besucher werden erwartet- Vor Ort ist auch das Nationalteam Baugewerbe mit den aktuellen Medaillengewinnern der Weltmeisterschaften der Berufe- Jakob Distler und Tim Arnold, Weltmeister-Team 2026 Beton- und Stahlbetonbau aus Bayern plus Trainerin Jule Janson aus Baden-Württemberg (Vize-Weltmeisterin 2022)- Florian Dorer, Vize-Weltmeister der Zimmerer 2026 aus Baden-Württemberg- Unsere weiteren Gäste:- Thomas Dörflinger (MdL) Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus- Stefanie Bürkle, Landrätin des Landkreises Sigmaringen- Marcus Ehm, Bürgermeister SigmaringenVom 8. bis 9. November 2026 veranstaltet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in Sigmaringen die 75. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk. Über 70 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus allen 16 Bundesländern treten in acht Gewerken an: Beton- und Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur, Zimmerer und Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer.Wir laden Sie herzlich ein, den jungen Talenten über die Schulter zu schauen. Deutschlands beste Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker zeigen Ihnen, wer die Zukunft des Bauens ist. An beiden Tagen erwarten wir rund 3.000 Besucherinnen und Besucher.Chancen und Herausforderungen in der NachwuchsgewinnungAuch wenn die Ausbildungszahlen auf dem Bau entgegen dem allgemeinen Trend steigen (+ 5 Prozent), suchen viele Betriebe weiter engagierten Nachwuchs. Wer heute eine Bauausbildung beginnt, beginnt einen zukunftssicheren Job mit guten Verdienstmöglichkeiten und allen Aufstiegschancen bis zur Meisterin mit eigenem Betrieb.Die Deutschen Meisterschaften zeigen, was in einer Bauausbildung steckt. Erfahren Sie aus erster Hand, wie aus jungen Talenten die Leistungsträger werden, die Deutschlands Zukunft bauen.Von den Meisterschaften auf die internationale BühneNeben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen Ihnen unter anderem Jakob Distler und Tim Arnold, amtierende Weltmeister der Stahlbetonbauer samt Jule Janson, Trainerin und Vize-Weltmeisterin aus BW, Florian Dorer, Vizeweltmeister der Zimmerer aus BW, für Gespräche zur Verfügung.Ablauf- Die 75. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk finden vom Sonntag, 8. bis Montag, 9.11.2026 statt.- Die Wettkämpfe können an beiden Tagen von der Öffentlichkeit besucht werden.- Am Sonntag, 8.11.2026, ist Familientag: Kinderwerkstatt, Produktpräsentationen, Baggerfahren, Challenges.- Am Montag, 9.11.2026 sind zusätzlich Schulklassen eingeladen- Die öffentlichen Wettbewerbe beginnen 9:00 Uhr & enden um 16:00 Uhr.- Die Siegerehrung findet am 9.11.2026 ab 20 Uhr statt.Weitere Informationen und Medien, auch zu vorherigen Meisterschaften und dem Nationalteam Baugewerbe, finden Sie unter:https://www.bau-meisterschaft.de/https://www.youtube.com/@BauKanal/videoshttps://www.tiktok.com/@nationalteambaugewerbeFür Ihre Berichterstattung stellen wir Ihnen auch gerne Bild- und Schnittmaterial zur Verfügung.Bitte melden Sie sich unter presse@zdb.de an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Wo:Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-WürttembergIn der Au 14, 72488 SigmaringenWann:8.-9. November 2026 von 9-16 UhrPressekontakte Zentralverband Deutsches Baugewerbe:Iris RabeErreichbarkeit vor Ort: 0162-4330596Florian SnigulaErreichbarkeit vor Ort: 0173 7519 502Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6376704