NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13420 auf 13770 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach dem Bericht und der Prognoseerhöhung. Seine Ergebnisschätzungen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
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