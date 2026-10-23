NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007164600
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