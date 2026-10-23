Inning am Ammersee/München (ots) -Vertriebstrainer lädt am 24. Oktober 2026 gemeinsam mit Dominic Rass und Simon Wüsten ins BayWa Business Center nach Bogenhausen einAm Samstag, den 24. Oktober 2026, findet in München die nächste Ausgabe des Sales Training Day statt. Gastgeber ist der Vertriebstrainer Timo Sven Bauer, Inhaber der Sales-Agentur Sold by Bauer. Das Tagesseminar im 20. Obergeschoss des BayWa Business Centers an der Arabellastraße 4 in München-Bogenhausen beginnt um 11:00 Uhr und endet um 17:30 Uhr. Danach bleibt Zeit für Gespräche und Networking. Als weitere Referenten treten der frühere Profifußballer und Mentaltrainer Dominic Rass sowie der Unternehmer Simon Wüsten auf.Im Vertrieb wird meist über Kennzahlen gesteuert: Termine, Abschlussquoten, Umsatz. Was diesen Zahlen vorausgeht, bekommt weniger Aufmerksamkeit. Hier setzt Bauer an. Er versteht Selbstdisziplin nicht als angeborene Eigenschaft, sondern als Entscheidung, die jeden Arbeitstag neu getroffen wird. Wer Kaltakquise betreibt, Absagen erhält und trotzdem den nächsten Kontakt anruft, braucht nach seiner Auffassung eine Routine, die unabhängig von Stimmung und Tagesform trägt. Der Sales Training Day verbindet diesen Gedanken mit dem Handwerk der Gesprächsführung.Ein Schwerpunkt ist die Einwandbehandlung. Bauers Ansatz geht davon aus, dass sich die meisten Einwände von Kunden vorhersehen lassen. Wer sie kennt, kann sie bereits früh im Gespräch aufgreifen, statt erst zu reagieren, wenn sie ausgesprochen sind. Langes Gegenargumentieren hält er für wenig hilfreich. Wichtiger sei, auch bei Widerstand ruhig und sicher zu bleiben. Eng damit verbunden sind die Programmteile zu Tonalität, Rhetorik und Körpersprache, denn Stimme, Haltung und Auftreten beeinflussen, ob ein Gegenüber Vertrauen fasst. Das geschieht häufig, bevor über das eigentliche Angebot gesprochen wird.Das Tagesprogramm reicht von der eigenen Positionierung am Markt über Akquisestrategien und die Umwandlung von Interessenten in zahlende Kunden bis zu Abschlusstechniken für größere Aufträge. Weitere Einheiten befassen sich mit Storytelling im Verkaufsgespräch, der Verbesserung von Vertriebsprozessen sowie mit Praxisbeispielen aus dem Verkaufsalltag. Ein eigener Block widmet sich dem Mindset und der Frage, wie mentale Blockaden die Verkaufsleistung bremsen. Den Kern seiner Arbeitsweise beschreibt Bauer auf seiner Website mit einem knappen Leitsatz: "Wer weiterkommen will, braucht Ehrlichkeit - nicht Harmonie."Die beiden Gastredner ergänzen das Programm aus unterschiedlichen Richtungen. Dominic Rass ist diplomierter Sport-Mentaltrainer und war selbst Profifußballer. Mit seinem Unternehmen begleitet er Einzelpersonen und Firmen bei Themen wie Führung, Kommunikation und Motivation. In München spricht er über Selbstdisziplin und männliche Energie. Simon Wüsten ist Unternehmer mit mehreren Firmen und nach Angaben des Veranstalters ehemaliger NATO-Offizier. Sein Beitrag behandelt Führung, Strategie und unternehmerische Disziplin.Der Sales Training Day richtet sich an Menschen, die beruflich verkaufen, ob als angestellte Vertriebler, Selbstständige oder Unternehmer. Neben den Vorträgen setzt das Format auf den Austausch zwischen den Teilnehmenden, der im Anschluss an das offizielle Programm fortgesetzt werden kann. Weitere Informationen zum Ablauf sowie der Zugang zum Ticketverkauf sind unter www.soldbybauer.com/events abrufbar.Über Sold by BauerSold by Bauer ist die Sales-Agentur von Timo Sven Bauer mit Sitz in Inning am Ammersee. Das Angebot umfasst Vertriebstrainings für Teams und Einzelpersonen, automatisierte Neukundengewinnung über Akquise-Funnels sowie Leadgenerierung und Personal Branding. Mit "New Age of Selling" betreibt Bauer zudem eine Trainingsplattform mit Mentoring-Programm. Seine Themen sind moderne Verkaufspsychologie, Einwandbehandlung, Rhetorik und Selbstdisziplin im Vertrieb. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als 100 Kunden aus unterschiedlichen Branchen betreut, von IT bis Automotive. Bauer tritt als Speaker auf, unter anderem beim Greator Festival, und veröffentlicht Inhalte zum Vertrieb über Podcast, YouTube und soziale Netzwerke. Mit dem Sales Training Day bietet Sold by Bauer ein eigenes Präsenzformat in München an.Pressekontakt:Sold by BauerTimo Sven BauerE-Mail: timo@soldbybauer.deTelefon: 0173 9315865Web: www.soldbybauer.comOriginal-Content von: Sold by Bauer - Timo Sven Bauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183705/6376728